SunRock Biopharma lidera desde Santiago un proyecto para investigar terapias contra la colitis y Crohn

La biotecnológica gallega SunRock Biopharma, con sede en el Bipolo Sionlla de Santiago y miembro del Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), lidera el proyecto CATIB, una iniciativa seleccionada por la Agencia Estatal de Investigación en la convocatoria 2024 de colaboración público-privada.

Financiado con 1,84 millones de euros por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el proyecto busca avanzar en terapias para enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, centrándose en el anticuerpo experimental SRB5, dirigido a la proteína CCR9, implicada en procesos inflamatorios. Actualmente, la investigación se encuentra en fase preclínica, un paso previo al desarrollo clínico.

El consorcio que impulsa CATIB combina experiencia clínica y científica a nivel nacional: participan los hospitales CHUS (Santiago) y Chuvi (Vigo), la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (FIDIS), la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, así como los centros CIC bioGUNE (País Vasco) y FIMABIS (Málaga). Según SunRock, trabajar directamente con los hospitales es clave para acelerar la generación de conocimiento útil y conectar investigación y práctica clínica.

Equipos de SunRock, FIDIS y Galicia Sur durante un encuentro sobre IBD en el Biopolo Sionlla / cedida

El proyecto también tiene un impacto económico local significativo: más de un millón de euros se canalizan directamente a SunRock Biopharma en forma de préstamo, reforzando su capacidad científica e industrial en Galicia, mientras que cerca de 400.000 euros se destinan a equipos hospitalarios gallegos, fortaleciendo la investigación y su vínculo con la innovación empresarial.

SunRock Biopharma ha consolidado su trayectoria como una de las biotecnológicas españolas más activas en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos de nueva generación, tanto para oncología como para enfermedades inflamatorias. La compañía combina innovación gallega con colaboración internacional en Europa, Estados Unidos y Asia, y mantiene un modelo de transferencia tecnológica a grandes farmacéuticas una vez alcanzadas las fases clínicas.

Investigación e innovación empresarial

Según la empresa, CATIB permite unir investigación, innovación empresarial y desarrollo regional, consolidando a Galicia como un referente en biomedicina con proyección internacional, y fortaleciendo la capacidad científica del ecosistema biomédico local a través de Bioga y los hospitales implicados.