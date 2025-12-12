Televés recibe casi 370.000 euros para desarrollar un chip de alto rendimiento

La empresa compostelana Televés ha sido incluida provisionalmente entre los beneficiarios de la segunda convocatoria del Perte Chip del Ministerio de Industria y Turismo y recibirá 368.012 euros para impulsar el proyecto VISTA, que se centra en el diseño, desarrollo y fabricación de un chip de alto rendimiento para el procesado digital de señales de radiofrecuencia.

Este proyecto forma parte de un conjunto de 33 iniciativas de 10 comunidades autónomas que recibirán en total 30,5 millones de euros, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor de los semiconductores y la electrónica avanzada en España y garantizar la autonomía tecnológica en un sector estratégico.

La adjudicación provisional a Televés refuerza su posición tecnológica y la proyección de Galicia en innovación de alta complejidad. Dentro de este programa también destacan otros proyectos como los de Multiverse Computing en Guipúzcoa orientado a chips para infraestructuras críticas, Teledyne Innovaciones Microelectrónicas en Sevilla centrado en sensores avanzados para secuenciación de ADN y detección ultrarrápida, MS Tech Emea en Barcelona con encapsulado óptico de precisión y Tinamica en Madrid para comunicación segura mediante túneles criptográficos on-demand.

El Perte Chip impulsa así proyectos de diseño de chips, sensores avanzados, encapsulado y ciberseguridad, contribuyendo al desarrollo industrial, científico y tecnológico en todo el territorio nacional. La lista publicada es provisional y los beneficiarios deberán superar la fase de verificación administrativa antes de recibir la subvención definitiva.

Galicia al frente de la innovación tecnológica

La iniciativa de Televés demuestra cómo las empresas gallegas participan activamente en programas estratégicos de alto valor añadido para consolidar el liderazgo tecnológico español y europeo en semiconductores y electrónica avanzada. La compañía compostelana combina innovación local con colaboración internacional y refuerza la proyección de Galicia como polo tecnológico en Europa.