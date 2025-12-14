Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

Foro suroeste

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

En la campaña actual se espera una bajada de la producción de un 7,5% de acuerdo con los primeros aforos

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en la campaña anterior.

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en la campaña anterior. / Rafa Sánchez

Rafael Verdú

Córdoba

Hace apenas unas semanas que ha comenzado a generalizarse la campaña de recogida de la aceituna en Córdoba, que cuenta con casi 300.000 hectáreas dedicadas a este cultivo (sólo por detrás de Jaén en superficie). Con miles de trabajadores sobre el terreno, más de dos centenares de cooperativas y numerosas empresas de transformación punteras como Dcoop o Deoleo entre otras, el sector olivarero es el centro de la potente industria agroalimentaria cordobesa.

Para este año se espera una campaña ligeramente inferior a la del año pasado. De acuerdo con el primer aforo realizado por la Junta a comienzos de octubre, se espera que en todas las fincas de Córdoba se recoja aceituna suficiente como para elaborar unas 270.000 toneladas de aceite, un 7,5% menos que en la temporada 2024-2025 pero un 18% más que en la media de las últimas cinco campañas, cuando la sequía llevó a los olivos a una situación crítica.

El valor de las exportaciones da una idea de la importancia del aceite de oliva para la economía cordobesa. Sólo en el primer tramo de este año (hasta el mes de agosto incluido) se vendieron al exterior aceites por valor de 562 millones de euros, una cu

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
  2. Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
  3. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  4. Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
  5. Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
  6. Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
  7. Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
  8. Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos

La humanización de Milladoiro acaba: fin de semana de asfaltado y recepción el 29

La humanización de Milladoiro acaba: fin de semana de asfaltado y recepción el 29

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

Córdoba cuenta con la dehesa más extensa de Europa

Córdoba cuenta con la dehesa más extensa de Europa

Extremadura: un campo abierto a la transformación

Extremadura: un campo abierto a la transformación

A Silveira de Kiko da Silva, 14 de decembro de 2025

A Silveira de Kiko da Silva, 14 de decembro de 2025

"Con el BNG Santiago tiene más problemas que nunca; basta salir a la calle y ver qué sucio está"

"Con el BNG Santiago tiene más problemas que nunca; basta salir a la calle y ver qué sucio está"

Míriam Louzao: "A Xunta debe investir para traer aeroliñas a Lavacolla como fai Asturias ou Navarra"

Míriam Louzao: "A Xunta debe investir para traer aeroliñas a Lavacolla como fai Asturias ou Navarra"

Cerdán citado no xuízo aos edís expulsados do PSOE: a executiva local réstalle importancia á súa declaración

Cerdán citado no xuízo aos edís expulsados do PSOE: a executiva local réstalle importancia á súa declaración
Tracking Pixel Contents