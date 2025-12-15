La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria

Números rojos en las criptomonedas. Aunque las empresas públicas y privadas continuaron añadiendo Bitcoin a sus balances, con más de 12.600 BTC comprados o añadidos en noviembre, la actividad de compra general fue la más baja de todo 2025, según el reporte mensual de BitcoinTreasuries.

Este crecimiento moderado se debe principalmente a un pequeño grupo de corporaciones "dedicadas" que siguen acumulando agresivamente sus activos, pues es su principal vía de financiación y negocio.

Números rojos

El principal factor de preocupación es el desplome del precio de Bitcoin, que cayó hasta cerca de los 90.000 dólares a finales de noviembre. Esta corrección ha tenido consecuencias inmediatas: el 65% de las 100 empresas analizadas, para las que se pudo medir el coste de adquisición, compraron Bitcoin por encima de este precio de mercado, dejándolas con pérdidas no realizadas.

Este fenómeno es "la evidencia más fuerte hasta ahora", según el informe, de que los grandes saldos de BTC pueden ocultar una presión significativa cuando el precio se corrige.

Crecen las ventas por la incertidumbre

En este entorno de precios bajos, se ha abierto un debate sobre la gestión del capital. Varias compañías, lideradas por Sequans Communications, vendieron parte de sus tenencias de Bitcoin (Sequans vendió 970 BTC) para reducir deuda convertible o aumentar sus saldos de efectivo.

Expertos advierten de que, si bien tácticamente vender Bitcoin para recomprar acciones puede mejorar las métricas de valor para el inversor, "nubla la narrativa" de tenencia de Bitcoin y confunde a quienes compran acciones esperando una acumulación constante.

Sin embargo, estos movimientos se ven a menudo como maniobras de gestión de liquidez por parte de empresas más pequeñas que responden al estrés financiero, no como un abandono de la convicción en Bitcoin.

La sombra regulatoria sobre los mayores acumuladores

El riesgo se extiende al plano regulatorio. El proveedor global de índices MSCI (referencias bursátiles de Morgan Stanley Capital International) está consultando la posibilidad de excluir a las compañías cuyos activos estén compuestos por más del 50% de criptomonedas de sus índices globales.

Si se aprueba esta regla en enero de 2026, empresas gigantes en el sector, como Strategy (MSTR), Marathon y Metaplanet, figuran en la lista preliminar de afectadas.

Advertencias de J.P. Morgan

Los analistas de J.P. Morgan han advertido que Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo (con 649.870 BTC a finales de noviembre,), "podría enfrentar una presión considerable en su valoración", con la amenaza de salidas de capital de miles de millones de dólares si se produce la exclusión de los índices.

En resumen, el mercado de las "tesorerías de Bitcoin" (empresas que adoptan una estrategia de tesorería donde mantienen Bitcoin como un activo de reserva en su balance) está entrando en una fase de madurez donde la acumulación sistemática por parte de los líderes —como Strategy, que representó cerca del 75% de las compras de noviembre— contrasta con la incertidumbre financiera y regulatoria que presiona a la mayoría de los actores corporativos.