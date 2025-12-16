China impone aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo, pero excluye al jamón ibérico

El Ministerio de Comercio de China anunció este martes que tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8% al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

No obstante, estos gravámenes, que se aplicarán durante cinco años a partir de este miércoles, son sensiblemente inferiores a los de hasta un 62,4% que había anunciado contra el porcino europeo de manera temporal el pasado mes de septiembre.

Según ha informado el Ministerio chino de Comercio en su página web, los aranceles irán desde el 4,9% aplicado únicamente a la española Litera Meat, una de las firmas tomadas como muestra en las pesquisas, hasta el mencionado 19,8%, que se impondrá a las compañías que no colaboraron y también a la holandesa Vion.

Para las firmas que colaboraron con la investigación, entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8%.

"Actualmente, el sector (porcino) nacional afronta dificultades, y hay una fuerte demanda de protección", explicó un portavoz de Comercio, que aseguró que el informe halló que "productos y subproductos porcinos de la UE estaban generando competencia desleal, provocando un daño considerable a la industria en China".

Asimismo, Comercio aseguró que llevó a cabo las pesquisas "protegiendo plenamente los derechos de todas las partes", y que su conclusión es "objetiva, justa e imparcial".

España, afectada

La investigación era especialmente importante para España, ya que es uno de los principales proveedores de porcino para el gigante asiático, al que destinó casi el 20 % del volumen de sus exportaciones de esa partida el año pasado.

Además, la carne de cerdo es, según informes del Gobierno español, la segunda partida más importante dentro de las exportaciones agroalimentarias del país, tan solo por detrás del aceite de oliva.

En 2024, según datos citados por la patronal Interporc, España exportó unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China por 1.097 millones de euros, cifra que representó también el 12,5 % del valor de las ventas exteriores del sector.

Esta investigación excluye al jamón ibérico, uno de los productos más representativos de la gastronomía española a nivel mundial, o a los embutidos, que apenas venden en China. El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de ese animal.

El proceso abarca carne y subproductos porcinos refrigerados o congelados, así como grasas y vísceras.

Represalias por los eléctricos

Pekín abrió estas pesquisas a mediados del año pasado -también otras contra el brandy o determinados productos lácteos- ante las tensiones con Bruselas a cuenta de los eléctricos, y las prorrogó el pasado mes de junio hasta hoy ante la "complejidad" del caso.

España, que inicialmente estaba considerada entre los países impulsores de los aranceles, finalmente se abstuvo en la votación en la que se decidió aplicar esas tasas, en octubre de 2024.

China y la UE protagonizaron un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente EEUU había sido señalada el año pasado por los analistas del sector como posible beneficiada de los aranceles al cerdo europeo, junto a Brasil, Canadá o Argentina.

La UE -donde destacan también otros productores como Países Bajos o Dinamarca- llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción en el país asiático tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30% en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.