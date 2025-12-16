Cortizo inaugura en Coirós una planta clave para el reciclaje de aluminio

La compañía padronesa Cortizo ha inaugurado este martes una nueva planta de reciclaje de aluminio en el concello de Coirós, un proyecto estratégico con el que da un paso decisivo en su apuesta por la economía circular y la reutilización de materiales. El acto oficial estuvo encabezado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Junto a ellos estuvieron el fundador y propietario de la empresa, José Manuel Cortizo, la directora general, Raquel Cortizo, y el alcalde del municipio coruñés, Francisco Quintela, entre otros.

La instalación ha supuesto una inversión de 38 millones de euros y se levanta sobre una parcela de 110.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Coirós, a pie de la A-6. Cuenta con 29.000 metros cuadrados de superficie cubierta y está equipada con tecnología de vanguardia para el tratamiento de chatarra de aluminio posconsumo, que se transforma de nuevo en materia prima para su uso industrial. A pleno rendimiento, la planta podrá producir hasta 100.000 toneladas anuales de tocho de aluminio reciclado, destinado a la extrusión de perfiles para sectores como la arquitectura, la construcción y la industria.

Se trata de aluminio procedente de productos que ya han finalizado su vida útil —como ventanas, puertas, fachadas, estructuras, bicicletas o elementos de uso cotidiano— que se reincorporan al ciclo productivo en lugar de convertirse en residuo.

Durante la inauguración, Raquel Cortizo subrayó que este proyecto no responde a una tendencia reciente, sino que es la continuidad de una trayectoria iniciada hace más de tres décadas. La compañía comenzó a reciclar aluminio a principios de los años 90, cuando la economía circular aún no formaba parte del discurso habitual del sector, aprovechando las ventajas de un material que puede reciclarse de forma indefinida sin perder propiedades.

El presidente de la Xunta, Alfonso Ruieda, durante su visita a la nueva planta / cedida

En este sentido, explicó que la nueva planta permitirá producir aluminio reciclado con una de las huellas de carbono más bajas del mercado, logrando un ahorro energético del 95 % y una reducción de hasta el 86 % de las emisiones de CO₂ en comparación con el aluminio primario. Alcanzar la capacidad máxima de producción supondrá evitar la emisión de más de 1,5 millones de toneladas de CO₂, un impacto ambiental equivalente al generado por el conjunto de los coches de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Un modelo industrial que genera empleo y valor

El presidente de la Xunta destacó en su intervención el esfuerzo de Cortizo por impulsar un modelo industrial que combina «innovación, competitividad y respeto medioambiental», y puso en valor la complejidad de poner en marcha instalaciones de este tipo. Subrayó que no se trata solo de hablar de sostenibilidad, sino de hacerla realidad a través de proyectos industriales viables y bien ejecutados.

Alfonso Rueda remarcó además la importancia de que una empresa con presencia internacional y clientes en todo el mundo continúe apostando por Galicia como base de su crecimiento, demostrando que es posible desarrollar industria avanzada también en el entorno rural y en polígonos industriales consolidados. En este sentido, señaló que la economía circular, la descarbonización y la reducción de emisiones deben materializarse en iniciativas concretas como la planta de Coirós, que aportan valor añadido, empleo y prestigio al tejido productivo.

Por su parte, el alcalde de Coirós, Francisco Quintela, recordó la evolución del polígono industrial del municipio y destacó la colaboración entre administraciones para atraer proyectos capaces de generar actividad económica a largo plazo, subrayando el impacto positivo que iniciativas como esta tienen en el desarrollo local.

La planta de reciclaje de Cortizo en Coirós arranca su actividad con 20 empleos directos, con previsión de duplicar la plantilla cuando alcance su máximo nivel de producción. Con esta nueva infraestructura, la compañía refuerza su división Cortizo Recycling y consolida su posición como referente en reciclaje de aluminio y economía circular, avanzando en un modelo industrial que une crecimiento, sostenibilidad y compromiso con el territorio.