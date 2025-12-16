Directo | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

El AVE Madrid-Lisboa, infraestructura clave

La alta velocidad ferroviaria se plantea como una infraestructura clave para corregir desequilibrios históricos. El AVE Madrid-Lisboa con paso por Extremadura se analiza como un corredor estratégico para viajeros y mercancías, capaz de articular el Atlántico con el interior peninsular y conectar el Suroeste con el norte de Europa.

El debate incorpora el papel de Badajoz como nodo logístico, apoyado en su terminal intermodal, y su conexión con los puertos portugueses de Sines, Lisboa y Setúbal. La infraestructura se vincula a la competitividad empresarial, a la movilidad laboral y a la cohesión social. Este análisis se concreta en la mesa que reúne a Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; y Carlos Moedas, alcalde de Lisboa. Moderada por María Ortiz, el diálogo sitúa el AVE como proyecto de cooperación internacional y como elemento vertebrador del Suroeste.