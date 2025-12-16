Foro Impulsa
España y Portugal: Tan parecidos y tan distantes
El profesor Eduardo Naharro y la periodista Ana Trigueiro confirman y desmontan estereotipos entre ambos países
Hugo Gallardo
A la hora del café, la periodista portuguesa Ana Trigueiro confesó en el escenario del Foro del Suroeste que en España no lo servimos bien. Por su parte, el profesor de la Universidad Popular de Olivenza, Eduardo Naharro, le echó en cara el uso exagerado que hacen del cilantro. Ambos participaron en el diálogo de la sobremesa titulado Tan parecidos y tan distantes, conducido por el también periodista José María Da Silva, que hizo de puente ibérico entre los dos interlocutores.
"Las tapas son imbatibles", equilibró la balanza Trigueiro, derrapando en las eses; Naharro, en perfecto portugués -porque es bilingüe-, también alabó la gastronomía portuguesa y su comercio.
Cada uno a su ritmo: ella, en un portugués más ponderado y protocolario, y él, en un español más directo y resolutivo, fueron confirmando y desmontando estereotipos que cruzan la frontera, como la diferencia misma en el tuteo (España) y el usteo (Portugal). "Son costumbres, están arraigadas, y eso que en Badajoz se ha tomado otra dimensión", analizó el profesor Naharro.
Ana Tigueiro confirmó que "desde hace unos cinco años las cosas están cambiando", asegurando que cada vez más los españoles de Badajoz intentan responder en portugués a los vecinos. "Antes no pasaba: sin embargo, nosotros sí que estamos acostumbrados a hablar en castellano a los españoles", comparó.
Descentralización
A pesar de que quedaron patentes las diferencias, "hasta para tomar el café", ambos terminaron abrazando los puntos en común. Y hasta Trigueiro demostró su solvencia con el castellano. El profesor de la Universidad de Olivenza animó a evitar "aberraciones" como tener que ver a "españoles hablar inglés en Portugal", o "ver portugueses hablar inglés en Madrid".
Por otro lado, indicaron que el vínculo más estrecho entre las culturas de ambos países se circunscribe prácticamente a las localidades limítrofes, y animaron a "descentralizar" los países de Madrid, Lisboa, que "fagocitan" todo con su expansión. "Hay que dejar de mirar a las capitales", señaló Naharro. Hace años, contó, impulsó una asociación para revitalizar la cultura portuguesa en Olivenza.
