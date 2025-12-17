La Cámara y el Concello forman a más de 70 emprendedores en Santiago

La Cámara de Comercio de Santiago y el Concello han clausurado esta mañana un plan formativo dirigido a personas con vocación emprendedora que se encuentran en situación de desempleo, mejora de empleo o inactivas, y que cuentan con un proyecto de negocio o idea que desean desarrollar. El objetivo del programa ha sido reforzar las competencias empresariales de los participantes, tanto para iniciar como para consolidar sus iniciativas.

El plan, desarrollado en modalidad presencial por su carácter práctico, contó con el cofinanciamiento del Fondo Social Europeo dentro del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027, y con la colaboración del programa municipal Feito en Santiago. Durante varios meses se llevaron a cabo seis acciones formativas de entre 30 y 60 horas cada una, sumando un total de 300 horas lectivas, y participaron más de 70 personas.

La ceremonia de clausura estuvo presidida por Fernando Pérez-Soba Aguilar, Secretario General Accidental de la Cámara, y María Rozas, primera teniente de alcaldesa y Concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud. Ambos destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el espíritu emprendedor y fortalecer el tejido empresarial local.

Pérez-Soba subrayó que mejorar las competencias emprendedoras es una vía eficaz para promover el autoempleo y dinamizar la economía local. “La actividad empresarial permite que las ideas se conviertan en proyectos sostenibles que contribuyen a la regeneración del tejido empresarial del territorio”, señaló. Por su parte, María Rozas resaltó la importancia de dirigir estas acciones a colectivos que requieren un impulso adicional en su empleabilidad, como jóvenes, mujeres o personas desempleadas mayores de 45 años.

María Rozas, primeia teniente de la alcaldesa, presidió la ceremonia de entrega de diplomas / cedida

El programa ofreció conocimientos en áreas tan variadas como inteligencia artificial, atención sociosanitaria, jardinería y paisajismo, gestión de almacenes y stocks, e incluyó casos prácticos y sesiones individuales de tutorización. Esto permitió que los participantes aplicaran lo aprendido en situaciones reales y adquirieran herramientas útiles para enfrentar los retos del mercado laboral y empresarial.

La jornada de clausura finalizó con la entrega de diplomas y un reconocimiento al esfuerzo de los graduados, quienes mostraron entusiasmo por aplicar las competencias adquiridas en sus proyectos y oportunidades profesionales.