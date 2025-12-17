Hijos de Rivera lanza Fugaces, su nueva propuesta de Cervezas de Bodega efímeras

Hijos de Rivera da un paso más en la innovación cervecera con el lanzamiento de Fugaces, su proyecto de Cerveza de Bodega que pone en valor la autenticidad de sus cervezas sin pasteurizar, recién salidas de fábrica. Cada mes estarán disponibles tanques de 225 litros de Cerveza de Bodega efímera en 12 locales seleccionados de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz, convirtiendo cada receta limitada en una oportunidad exclusiva para los amantes de la cerveza.

La primera propuesta de la serie será Estrella de Navidad, elaborada con malta Pilsen de cebada cultivada en Galicia, lúpulos gallegos y un toque navideño de jengibre, combinando tradición, creatividad e innovación de los maestros cerveceros. Su color castaño oscuro con reflejos rojizos y su espuma beige y compacta anticipan una cerveza con carácter, mientras que en nariz se perciben notas de malta oscura ligeramente dulzona, matices de fruta madura y un toque especiado. En boca, el jengibre aporta un ligero calor que prolonga el trago sin resultar picante, haciendo de esta receta una opción perfecta para disfrutar en formato bodega durante las fiestas.

El proyecto continuará a lo largo de 2026 con nuevas recetas efímeras como Lupia, Red Vintage, Black Coupage o Rivera Reposada, que estarán disponibles exclusivamente en este formato fugaz. Con Fugaces, Hijos de Rivera refuerza su vocación de servicio a los clientes de Cerveza de Bodega y su espíritu artesano, acercando recetas únicas que se sirven sin pasteurizar y viajan siempre en frío desde la fábrica hasta el local, preservando todos sus aromas y matices y reduciendo el impacto ambiental al no utilizar envase.

Este proyecto amplía un modelo ya presente en más de 2.000 locales de España donde los consumidores disfrutan de Cerveza de Bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión, mostrando todo el potencial de este formato exclusivo y efímero.