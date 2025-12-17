Ratibrom adquiere más de 18 000 m² en Vilanova para su nueva nave logística

Impex Europa, empresa fabricante de raticidas y otros agroquímicos reconocida por su marca Ratibrom, ha cerrado la compra de diez parcelas en el parque empresarial de Baión, ocupando íntegramente la Manzana 2 del polígono industrial con un total de 18.585 metros cuadrados. La operación permitirá construir una nave logística que sustituirá y ampliará las instalaciones destruidas por el incendio que afectó a sus almacenes en Rubiáns el pasado agosto.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de elaboración, contempla una nave que ocupará aproximadamente un tercio de la superficie adquirida, reservando el resto para futuros desarrollos estratégicos. Según las previsiones de la compañía, la nueva instalación podría estar operativa entre finales de 2026 y principios de 2027, recuperando y mejorando su capacidad logística y reforzando su crecimiento a medio y largo plazo.

Toni Alonso, director gerente de Impex Europa, destacó la idoneidad del emplazamiento: “El parque empresarial de Baión ha sido una muy buena elección. Necesitábamos una extensión grande y no teníamos muchas opciones, y además es un polígono que cuenta con excelentes comunicaciones, un factor clave para nuestra actividad.” Por su parte, Beatriz Sestayo, gerente de SEA, valoró la operación positivamente y resaltó que el parque empresarial cuenta con todas las infraestructuras necesarias para que la empresa desarrolle su actividad en condiciones óptimas.

Impex Europa centra su actividad en la fabricación de agroquímicos, insecticidas y raticidas/biocidas, combinando conocimiento técnico e innovación con el desarrollo de tecnologías propias, estudios de apetencia y eficacia, y técnicas avanzadas de producción. Esta estrategia le permite ofrecer productos de alta calidad, consolidándose como una referencia en España y Portugal, y ampliando su presencia en otros mercados europeos. Además de su marca Ratibrom, la empresa produce artículos para marcas blancas.

Con la adquisición de suelo industrial en Baión y la construcción de su futura nave logística, Impex Europa reafirma su compromiso con la innovación, la continuidad de su actividad y el desarrollo industrial de Vilanova de Arousa, aportando directamente al fortalecimiento de la economía local y la generación de empleo.