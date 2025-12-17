Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los coches de segunda mano que arrasan en Galicia en 2025

El Citroën C3 lidera las preferencias de los gallegos, mientras que Toyota se corona como la marca más popular en el mercado de vehículos de ocasión

Los modelos de coches más vendidos

Los modelos de coches más vendidos / cedida

El Correo Gallego

Santiago

Galicia, con su rica tradición y diversidad geográfica, mantiene en 2025 una marcada fidelidad a ciertas marcas y modelos en el mercado de vehículos de ocasión (VO). Un reciente informe¹ de Autohero, el mayor concesionario independiente de VO de Europa, ofrece una radiografía de las tendencias en coches usados en la comunidad gallega.

En el diverso mercado de segunda mano de Galicia, las preferencias de los conductores revelan un patrón distintivo. Según los datos de Autohero, la combinación de eficiencia, versatilidad y conexión local son factores clave.

El Citroën C3 se alza como el modelo más demandado, liderando el ranking con un 4% de las operaciones. Su éxito se atribuye a la versatilidad, eficiencia y arraigo industrial de la marca en Vigo. Le sigue el Seat León, con un 3,2% de las ventas, reafirmando su fiabilidad y adaptabilidad en Galicia. El Peugeot 2008, un SUV compacto, completa el podio con un 2,8%, reflejando la creciente preferencia por los SUVs en la región.

Las marcas de coches más vendidas en Galicia

Las marcas de coches más vendidas en Galicia / cedida

En el ámbito de las marcas, Toyota lidera con un 9,6% de cuota de mercado, destacando la apuesta de los gallegos por la fiabilidad y la eficiencia de la marca japonesa. Muy cerca le siguen Citroën (9,2%) y Peugeot (8,4%), consolidando la fuerza de los fabricantes franceses en Galicia.

“En Autohero ofrecemos a nuestros clientes una selección excelente de vehículos, cuidadosamente revisados y reacondicionados, garantizando la máxima calidad y tranquilidad en cada compra. Nuestro compromiso es que cada cliente encuentre el coche perfecto con las mejores garantías y un vehículo certificado por Autohero”, añade Javier Marzana, director de Autohero España.

