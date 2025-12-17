Murtra coloca como nuevo ‘número 3’ de Telefónica a un experto en fusiones

Nuevos cambios en la alta dirección de Telefónica. El presidente de la teleco, Marc Murtra, culmina la reordenación de la cúpula del grupo con un recambio en áreas clave para los retos que la compañía se ha propuesto afrontar. El consejo de administración de Telefónica ha aprobado el nombramiento de Juez Azcue como nuevo director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, de facto el nuevo ‘número tres’ de la corporación, en sustitución de Laura Abasolo, superviviente en la alta dirección de la anterior etapa con José María Álvarez-Pallete al mando y que deja la compañía tras más de 25 años en ella.

Murtra ha elegido para comandar el área financiera y de desarrollo del grupo a un hombre de la casa que es, además, experto en operaciones corporativas. Telefónica se ha propuesto tener un papel activo y ambicioso de cara a la ola de fusiones que se espera en el sector de las telecomunicaciones en Europa. Murtra defiende con fervor desde su llegada al frente de Telefónica a necesidad de que haya un proceso de concentración entre telecos primero en cada uno de los países y luego a nivel europeo. Y Azcue tiene una amplia experiencia en comandar grandes compras corporativas protagonizadas por la propia Telefónica en las últimas dos décadas.

El nuevo director de Finanzas -hasta ahora responsable de Estrategia y Desarrollo de la teleco- ingresó en 2004 en el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Telefónica, a través del que ha participado en la ejecución de transacciones históricas como la compra de la británica O2, la privatización de Cesky Telecom o la adquisición del 50% de la brasileña VIVO. En 2019 asumió la dirección de este área de M&A, y desde entonces ha liderado la ejecución de transacciones estratégicas como la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta del negocio de torres de Telxius.

Juan Azcue, director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica, y Ernesto Gardelliano, director de Estrategia y Control de la compañía y miembro del Comité Ejecutivo / Telefónica

Reforzar al CEO

Murtra también ha decidido reforzar el poder de Emilio Gayo como consejero delegado dándole nuevas funciones de mando en su papel de ‘número 2’ del grupo. El presidente ha decidido reforzar las competencias del CEO integrando también las funciones de Compras y Cadena de Suministro y la de Alianzas y Devices para impulsar la transformación emprendida por la compañía y la eficiencia de los procesos.

Telefónica ha decidido ejecutar una reorganización de áreas de mando del comité de dirección, unificando Finanzas y Desarrollo Corporativo, hasta ahora independientes, y también uniendo las direcciones de Estrategia y de Control para fusionar la planificación y el seguimiento de las actividades del grupo. De hecho, el consejo de administración de Telefónica también ha aprobado el nombramiento de Ernesto Gardelliano como nuevo director de Estrategia y Control y miembro del Comité Ejecutivo.

Gardelliano cuenta con una amplia trayectoria internacional de casi 30 años en diferentes unidades y países del frupo. Fue nombrado director de Control y Planificación de Telefónica, S.A. en julio de 2017. También es miembro del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland desde octubre de 2020. Antes de incorporarse a Telefónica, S.A., fue director financiero de Telefónica Latinoamérica en São Paulo. Hasta diciembre de 2012 fue director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Telefónica Digital en Londres.

Los movimientos en la cúpula llegan apenas un mes después de la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía para los próximos cinco años. “Con estos cambios, Telefónica refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, evolucionando su modelo operativo para asegurar el éxito del plan estratégico Transform & Grow presentado en noviembre. Esta transformación responde a la necesidad de anticiparse a los retos del sector y consolidar el liderazgo global de la compañía”.

Un año de cambios

Durante el último año Marc Murtra ha provocado un auténtico terremoto en la alta dirección de Telefónica, con el nombramiento temprano de Emilio Gayo como nuevo consejero delegado en sustitución de Ángel Vila, y los recambios de los máximos ejecutivos de las principales filiales y áreas de negocio de la compañía (con relevos en los mandos de España y Alemania y de las divisiones de Infra, Tech o Movistar+, entre otros).

Los cambios llegan en un momento clave para Telefónica, en la que ha abierto una nueva etapa histórica. El grupo de telecomunicaciones, con un nuevo núcleo duro de accionistas (con el Estado español a través de SEPI, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí como socios principales) y con una cúpula renovada con Marc Murtra al mando como presidente, ha impulsado un giro estratégico para los próximos cinco años.

El Plan Transform and Grow es la nueva hoja de ruta con la que el grupo busca mejoras de ingresos y rentabilidad hasta 2030, recortes de costes que incluye la aplicación de siete ERE para cerca de 4.500 personas (ahora en negociación), un descenso del apalancamiento para proteger a toda costa el grado de inversión, y con una focalización total en sus grandes mercados (España, Reino Unido, Alemania y Brasil) para completar su salida de Hispanoamérica (confirmando que planea desinvertir en México, Chile y también en Venezuela, los últimos mercados en que está presente en la región).

Telefónica se mueve para adaptarse a los cambios profundos que encara el sector de las telecomunicaciones y la tecnología en toda Europa. La compañía pretende sumarse a la ola de fusiones que se espera en el continente y se propone tener un papel activo para crecer con compras, con operaciones tanto en España como en Europa. La compañía aspira a "convertirse en una operadora europea de referencia mundial, con escala rentable". Las posibles operaciones corporativas -que se dan por hecho- quedan fuera del plan estratégico, se consideran un "extra", y la hoja de ruta recoge sólo los objetivos de crecimiento orgánico.