Galicia premia varias granjas de leche del área de Santiago: "Son un tesoro que hay que cuidar"

No son las granjas lácteas más grandes de Galicia, ni las más robotizadas, ni las más productoras... pero sí son ejemplo de profesionalidad y buen hacer, una excelencia que se traslada al producto final, la leche, y cuya labor diaria las hace merecedoras en este 2025 de los Premios Exceleite que concede la Xunta. Diez categorías (oro y plata) para una veintena de explotaciones de las que la mitad están en la provincia de A Coruña, la mayoría en la zona de influencia de Santiago.

Fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien presidió la entrega de premios en el Hotel San Francisco de la capital gallega, donde puso en valor el sector primario gallego. "Si algo nos identifica dentro y fuera de Galicia es la calidad de la leche gallega y de todo lo que tiene que ver con este ámbito". No solo por la economía o el valor añadido que crea, sino por la capacidad para crear país, fijar población en el rural, rejuvenecer el campo... Por eso, no dudó en afirmar que todo el ecosistema vinculado al sector lácteo, desde los ganaderos hasta la industria transformadora o los transportistas, "son un tesoro que hay que cuidar".

Y para ello, la Consellería do Medio Rural compromete en los presupuestos de 2026 24 millones de euros para facilitar la incorporación de jóvenes y jóvenes al campo, además de duplicar la partida destinada al programa de tutorización y asesoramiento, o el apoyo a la transformación que hacen las industrias. Además, la Administración autonómica seguirá al lado de los ganaderos con herramientas como el nuevo Banco de Explotaciones o medidas de sanidad animal. Todo, celebró Rueda, para apuntalar a Galicia como potencia lechera de referencia internacional, ya que hoy está entre las diez principales regiones productoras de la Unión Europea.

Un momento de la gala. / Cedida

Galardonados

Los Premios Exceleite se dividen en tres categorías en función de su sistema de producción: extensivo, semiextensivo e intensivo, y otra que reconoce también las mejores explotaciones ecológicas. En total, se otorgaron 10 premios a 20 galardonados.

Al lado de Santiago, la Granxa Ecolóxica Figueroa, de Arzúa, se llevó el oro en ganadería ecológica. La explotación de María del Carmen Barrán Santiso, de O Pino, se hizo con el oro en ganadería intensiva mediana, mientras que en intensiva pequeña la plata se fue para Frades, en concreto para la granja de Concepción García Pereira.

Trazo, municipio lácteo por excelencia pegado a Santiago, logró el oro en semiextensiva grande con A Casa Landeira de Oa, mientras que en extensiva mediana la plata se fue para otro concello limítrofe con la capital, el de Vedra, donde fue recnocida la explotación Tallón Lobato.

Ya en el segundo cinturón de Santiago fueron reconocidas Agriculvarela, de Mesía, en ganadería extensiva pequeña; Ganadería Sinesio, de Curtis, en extensiva mediana; Casa Menor 1614, de Boimorto, extensiva grande, donde la plata fue para Casa Quinto, de Aranga. Y en semiextensiva pequeña, el oro fue para José Manuel Barreiro Vázquez, por su granja de Toques.

Uno de los premiados. / Cedida