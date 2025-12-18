Unións Agrarias rechaza en Bruselas la reforma de la PAC y exige más presupuesto para el campo europeo

Miles de agricultores de toda Europa se movilizan este jueves en Bruselas para rechazar la reforma propuesta de la Política Agraria Común (PAC) y protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta, con cientos de tractores y miles de participantes, colapsó desde primera hora el centro de la capital belga y varios accesos por carretera, coincidiendo con la celebración de una cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno.

Entre los asistentes destaca el secretario xeral de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, quien participó en la movilización convocada por organizaciones agrarias de distintos países bajo el paraguas de Copa-Cogeca. García trasladó un rechazo frontal a la propuesta de la Comisión Europea, al considerar que supone un desmantelamiento de la PAC tal y como se conoce hasta ahora.

Según explicó, el planteamiento comunitario incluye una disminución importante del presupuesto, con el desvío de fondos hacia ámbitos ajenos a la seguridad alimentaria, y rompe con el principio de una política común al hacer depender las ayudas de la capacidad económica de cada Estado, lo que generaría desigualdades entre agricultores y ganaderos europeos.

El responsable de UUAA defendió la necesidad de más recursos públicos para mantener la actividad agraria y garantizar la continuidad de un modelo que permita seguir produciendo alimentos seguros, de calidad y a precios asequibles, especialmente para las rentas más bajas. En este sentido, insistió en que la PAC no solo debe apoyar al sector primario, sino también a la ciudadanía, asegurando el acceso a una alimentación básica en condiciones justas.

García se mostró convencido de que, en los dos años de negociación que quedan por delante antes de la aprobación definitiva, la propuesta encontrará un rechazo creciente no solo entre agricultores y ganaderos, sino también entre países, partidos y gobiernos, y aseguró que las organizaciones agrarias no cesarán las movilizaciones hasta lograr su retirada y volver a una política agraria que refuerce al campo europeo.

La protesta también sirvió para visibilizar el malestar del sector ante el acuerdo con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), cuya firma está prevista para este sábado. Aunque el pacto no figura oficialmente en la agenda de la cumbre, las negociaciones continúan en Bruselas, en un contexto de fuertes reticencias por parte de varios Estados miembros y de creciente presión del sector agrario europeo.