El plazo para solicitar las nuevas ayudas contra el ‘feísmo’ en Galicia empieza en enero

El 16 de enero a las 12.00 la Xunta abrirá la convocatoria para solicitar la subvención para embellecer los exteriores de viviendas y retirar los elementos contiguos que «perjudiquen su imagen». Además, se duplicará el presupuesto inicial, alcanzando los 2 millones de euros. Así lo anunció ayer en Arzúa la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que espera alcanzar los 700 beneficiarios.

Como «novedad», en esta nueva edición podrán solicitar la ayuda también los usufructuarios de viviendas e inmuebles sobre los que se pretende intervenir, no solo los propietarios. Vázquez ha ensalzado la iniciativa efectuada para «reducir el impacto» de algunas viviendas en el paisaje.

Las ayudas mencionadas se realizan en el marco del 'fermosismo' impulsado por la Xunta, que pretende combatir el desgaste del paisaje. Según el comunicado del Ejecutivo, las cinco convocatorias anteriores permitieron efectuar 2.518 reformas en inmuebles de 179 municipios gallegos.

La máxima subvención posible para actuar sobre fachadas, cubiertas y muros, las más solicitadas según Vázquez, es de 3.000 euros. Además, la conselleira ha recordado que la Xunta cubre el 70% del presupuesto subvencionable y no el total. La conselleira, a su vez, ha estimado una movilización de 3,5 millones de euros de inversión a consecuencia de la suma de subvenciones y gastos realizados por los propios beneficiarios.