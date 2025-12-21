El Grupo Coren renueva el convenio anual de compra de castaña para alimentar a sus cerdos: 4.250 toneladas que aportan más de 7 millones de euros al rural gallego

Como cada año al terminar la temporada de recogida de castaña, el Grupo Coren ha renovado el convenio anual de compra para la alimentación de sus cerdos de su gama “De Castañas”. El acuerdo fue ratificado esta semana por Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, presidente de la cooperativa, y Jesús Quintá, gerente de Alibós, la principal empresa recolectora y transformadora de castaña de Galicia. Un encuentro al que también asistieron Emilio Rial, director General de la cooperativa, Manuel Gómez-Franqueira Otero y Alberto Requejo, consejeros de Grupo Coren; y José Luis Rey, responsable de Compras.

El convenio para 2026 asciende a 4.250 toneladas de castañas. Coren las adquiere cada año al concluir la temporada, y luego pasan por un proceso de pelado, cocción y posterior congelado, lo que permite su conservación con el fin de destinarlas a la alimentación de los cerdos de su gama de castañas durante todo el año siguiente.

Para esta compra, la cooperativa destinó un importe económico de más de 7.000.000 euros, que repercuten directamente en los propietarios de soutos en el rural gallego. Se trata de unos ingresos complementarios para las familias del campo, contribuyendo a generar riqueza en el rural.

De derecha a izquierda: José Luis Rey, Emilio Rial, Jesús Quintá, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, Manuel Gómez-Franqueira Otero y Alberto Requejo. / Coren

La campaña de este otoño estuvo marcada por las consecuencias de los graves incendios del pasado verano, que afectaron a los soutos de varias de las principales zonas productoras. También tuvo una gran influencia la climatología, ya que los largos periodos de sequía afectaron al crecimiento del fruto. En todo caso, Coren logró reunir un volumen de castañas similar al de ejercicios anteriores.

No obstante, ante el gran potencial del sector y las perspectivas de crecimiento de la gama de cerdo alimentado con castañas, Coren reitera la demanda que viene haciendo en los últimos años para que se adopten medidas que promuevan la plantación de castaños como un cultivo rentable en Galicia (de hecho, la rentabilidad de una plantación cuidada y con variedades de valor añadido es similar a la de una hectárea de viñedo).

Esta iniciativa también tiene una importante repercusión medioambiental, al ayudar al mantenimiento de los soutos en Galicia. El volumen adquirido para 2026 representa la producción de unos 145.000 castaños en más de 1.900 hectáreas de terreno, que absorben al año más de 11.300 toneladas de CO2. De este modo, la cooperativa contribuye a la protección del medio ambiente, en consonancia con sus principios de Responsabilidad Social.

Gama de carne de castañas

Desde el lanzamiento de la gama “De Castañas” en 2012, Coren es uno de los principales demandantes de castañas en Galicia, dentro de su proyecto de I+D para recuperar la alimentación de los cerdos con este fruto -como se había hecho tradicionalmente en el campo gallego-, lo que da un sabor especial a la carne.

A día de hoy, la gama de carne de cerdo de castañas está consolidada como una de las más exitosas de la cooperativa, tanto en su línea de frescos como también en la de curados, con su Jamón “El de Castañas” como referente.