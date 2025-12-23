Facua denuncia ante Consumo la falta de información sobre balizas sin conexión con la DGT

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a varias plataformas 'online' por la falta de información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con Tráfico, unos dispositivos que todavía tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del 1 de enero de 2026.

La asociación ha comprobado que actualmente todavía se comercializan en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin balizas en cuya descripción aparece "homologada por la DGT" pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará con el fin de este año 2025.

En estos anuncios, ni los vendedores ni las plataformas ofrecen a los potenciales compradores información suficiente para que estos puedan adoptar una decisión de compra fundada.

Varios de estos anuncios tienen reseñas de otros usuarios que advierten de la falta de información proporcionada, ya que no se informa de la caducidad de la homologación del dispositivo.

Facua critica que, pese a ser conocedoras de ello, estas plataformas de comercio no han hecho nada al respecto, permitiendo a los vendedores seguir teniendo en el mercado estos productos pese a que sus anuncios tienen una flagrante falta de información.

La asociación considera que esta omisión de información vulnera el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Además, al no aclarar que carecen de conectividad y que no podrán usarse a partir de enero, los fabricantes y vendedores están vulnerando el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, que reguló el periodo de uso transitorio entre esas balizas, siempre que estuvieran homologadas, y las conectadas, ha indicado Facua.

Por todo ello, ha pedido a Consumo que abra expedientes sancionadores a estas plataformas de comercio 'online' y las inste a informar de manera clara, veraz y transparente sobre la caducidad de la homologación de las balizas V16 que comercializan.