La USC capta tres proyectos de Ignicia para llevar investigación al mercado

La Universidade de Santiago (USC) participará con tres proyectos en la quinta edición del programa Ignicia, una iniciativa de la Xunta que destina 4 millones de euros para impulsar la transferencia de investigación al mercado en universidades y centros tecnológicos de la comunidad.

Los proyectos se dieron a conocer este lunes en el Consello que tuvo lugar en San Caetano presidido por Diego Calvo. En esta edición se han seleccionado nueve proyectos en total y la USC concentra el mayor número de iniciativas individuales entre los beneficiarios.

En conjunto participan 47 investigadores de distintas entidades gallegas, incluyendo la USC, la Universidade de Vigo, la Universidade da Coruña y los centros tecnológicos Aimen y Gradiant. Los proyectos contarán con un plazo de ejecución de dos años y comenzarán sus actividades a lo largo de 2026.

Los proyectos de la USC abarcan áreas estratégicas como energía, biotecnología e investigación biomédica y recibirán un total de 1.527.050 euros. Dos de ellos están orientados a la creación de spin-offs, mientras que el tercero se desarrollará mediante un acuerdo de licencia con la industria.

ZinCAGE, con 503.550 €, desarrollará una tecnología patentada de electrolitos acuosos supramoleculares para baterías recargables, ofreciendo alternativas más seguras y sostenibles a los sistemas de almacenamiento energético convencionales. NANO-ARN, con 585.000 €, centra su investigación en una plataforma nanotecnológica para la administración eficiente y segura de ácidos nucleicos en células humanas primarias. SiRNA, con 438.500 €, plantea una terapia dirigida a cánceres agresivos mediante un modelo de licenciamiento industrial, abriendo nuevas opciones de tratamiento donde existen limitaciones.

Desde su creación en 2016, Ignicia ha apoyado 41 proyectos con una inversión pública de 17 millones de euros, que han logrado captar cerca de 30 millones adicionales de financiación pública y privada. De estas iniciativas, 14 ya han llegado al mercado, 11 constituidas como spin-offs y 3 mediante acuerdos con la industria, generando empleo altamente cualificado en Galicia. Actualmente, otros 15 proyectos continúan en desarrollo, mientras que los nueve seleccionados en esta convocatoria se incorporarán al programa a partir de 2026.

Plan gallego de I+D+i

El programa Ignicia forma parte del Plan gallego de I+D+i 2025-2027 y busca facilitar la transferencia real de los resultados de investigación a la sociedad, combinando financiación con acompañamiento especializado, captación de talento, posicionamiento tecnológico y conexión con el tejido empresarial.