El Gobierno fuerza a las cinco grandes energéticas a aportar 1.200 millones al fondo público para ahorrar energía

Todos los años cientos de empresas energéticas están obligadas a hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), un instrumento financiero que sirve para costear las políticas de recortes del consumo de energía comprometidas con Bruselas al tiempo que se impulsa el despliegue de renovables. La inyección que tiene que realizar cada compañía la fija el Gobierno en función de la energía que vendieron en el año anterior, así que hay grandes diferencias entre los cientos de millones de euros que deben aportar los gigantes energéticos españoles y los pocos céntimos a la que están obligadas algunas pequeñas empresas.

Las obligaciones de eficiencia y ahorro de energía que establece Comisión Europea para cada estado miembro crecen cada año (se han disparado con la última directiva comunitaria de eficiencia energética) y, con ello, también lo hace el importe equivalente de esa energía cuyo consumo debe ahorrarse. El Ministerio para la Transición Ecológica pretende disparar las obligaciones de ahorro de energético para 2026 hasta un importe equivalente de los 1.871 millones de euros, un 80% más que los 1.023 millones establecidos para este año, según se recoge en la propuesta de orden ministerial sometida a audiencia pública por el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen.

El objetivo de ahorro energético es de 810.000 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) o de 9.420 gigavatios hora (GWh) durante el próximo año. Las obligaciones de ahorro corresponden a más de 780 empresas energéticas de todos los sectores (electricidad, gas natural, hidrocarburos…), pero sólo cinco grandes grupos energéticos cargarán con casi dos tercios del volumen total anual del Fondo de Eficiencia. Repsol, Endesa, Moeve, Iberdrola y Naturgy (por ese orden) serán las compañías con mayores inyecciones y tendrán que aportar 1.182 millones de euros en 2026, un 70% más que el ahorro que ya asumieron este año, de algo menos de 700 millones.

Repsol concentra a través de varias filiales algo más de 442 millones de euros, Endesa tendrá que aportar 223 millones, Moeve (antigua Cepsa) inyectará 220 millones, Iberdrola sumará 163,5 millones y Naturgy tendrá que aportar algo más de 133 millones, según se recoge en la documentación oficial del Gobierno con su propuesta detallada para el Fondo Nacional de Eficiencia Energética del próximo ejercicio. Transición Ecológica aprobará la orden ministerial con el reparto definitivo en el primer trimestre del próximo año.

Compensar con ‘papeles’

Las comercializadoras de luz y gas y los distribuidores de combustibles e hidrocarburos en realidad pueden evitar gran parte de estas aportaciones financieras compensándolas con certificados de ahorro energético (CAE). El Gobierno pueso en marcha en 2024 un mercado para que las compañías energéticas puedan revender los ahorros de energía a los que están obligados por ley. El mecanismo permite a las energéticas tanto comprar esos certificados de ahorro a sus grandes clientes industriales como revenderlos a otras empresas, y también podrán canjearlos a cambio de descuentos a las contribuciones millonarias que cada año deben hacer al Fondo de Eficiencia.

El Ministerio para la Transición Ecológica obligará el próximo año a ejecutar aportaciones de dinero al Fondo sólo por al menos el 8% del importe que le corresponde a cada compañía energética, y el 92% restante lo pueden canjear mediante certificados de ahorro propios o comprados a sus clientes o a terceros. En 2026 las compañías están obligadas a hacer aportaciones financieras equivalentes a algo menos de 150 millones de euros del total de 1.871 millones de euros previstos en obligaciones de ahorro. En el caso de las cinco grandes energéticas, las aportaciones financieras obligatorias al Fondo serían de al menos 95 millones del total de 1.182 millones, pero para eso tendrían que contar con los certificados de ahorro suficientes.

Hasta el año pasado en España sólo las compañías energéticas sólo podían hacer sus aportaciones al FNEE a través de inyecciones financieras millonarias equivalentes al ahorro energético al que estaban obligadas. Pero el mercado de compra y reventa de certificados de ahorro ha hecho posible que las empresas obligadas a una cuota anual de ahorro energético también puedan sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al fondo por un ahorro energético certificado (identificando de manera homologada medidas de ahorro de climatización, iluminación, movilidad, procesos industriales…).

Las compañías energéticas pueden liquidar los certificados obtenidos demostrando que están cumpliendo sus obligaciones de ahorro o pueden comercializarlos permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación. Además, las energéticas también pueden comprar certificados a sus clientes (grupos industriales, comunidades de vecinos…) que consigan ahorros energéticos tras una inversión en eficiencia.