Galicia destina 41 millones en ayudas a autónomos para el relevo generacional

La Xunta de Galicia reforzará el relevo generacional y el sector primario a través de una orden única de ayudas para autónomos, dotada con casi 41 millones de euros en el próximo ejercicio. El objetivo es apoyar el trabajo por cuenta propia, facilitar la continuidad de negocios y fomentar nuevas altas de autónomos, especialmente en el ámbito rural.

El secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, presidió la reunión de la Mesa del Empleo Autónomo de Galicia, en la que se hizo balance de la situación del colectivo durante 2025 y se avanzaron las principales líneas de actuación para 2026. En el encuentro participaron las organizaciones representativas del sector, como APE Galicia, ATA y Agtamar-UPTA.

Entre las principales novedades de la convocatoria del próximo año, Fernández destacó el refuerzo del Bono Remuda, que incrementará su dotación hasta los 1,5 millones de euros para facilitar la transmisión de negocios y evitar el cierre de actividades viables. Además, se ampliará hasta los 24 meses la cuota cero para las nuevas altas de autónomos en agricultura, ganadería y silvicultura, con el fin de impulsar el sector primario y fijar población en el territorio.

La orden única prevé beneficiar a alrededor de 9.000 personas trabajadoras autónomas y volverá a integrar los principales programas de apoyo al colectivo, desde el inicio de la actividad hasta su consolidación y mantenimiento, incluyendo también medidas de conciliación, remuda generacional y segundas oportunidades emprendedoras.

Durante la reunión también se puso en valor la Red de Polos de Emprendimiento y Apoyo al Empleo, formada por 15 centros repartidos por toda la comunidad, que ya han asesorado a más de 5.300 proyectos. La Xunta prevé reforzar esta red en 2026, bajo la coordinación del Centro de Orientación al Emprendimiento y con el respaldo de la estructura impulsada en el I Congreso Ultreia Galicia, basada en la colaboración público-privada.

Galicia se sitúa actualmente como la tercera comunidad autónoma con mayor peso del trabajo autónomo, ya que este colectivo representa cerca del 20 % del total de afiliaciones, casi cuatro puntos por encima de la media estatal, lo que refuerza la importancia estratégica de estas políticas de apoyo.