Los 'Ferrari' del campo gallego: "Vendemos tractores de más de 500 caballos"

Más de dos tractores al día. Esa es la media de matriculaciones de esta maquinaria agrícola este año en Galicia, lo que disparará el global al cierre del año por encima de las 800 unidades, todo un récord tendiendo en cuenta que antes de la pandemia y los años posteriores las cifras se movían —con cierta estabilidad— en un margen ligeramente superior a los 600, según las cifras oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE). Pero de repente, en 2025 se produce un pico de ventas sin precedentes en la serie histórica.

En concreto, y a falta de los datos de diciembre, entre enero y noviembre de este año se matricularon 783 tractores en la comunidad, cuando el año pasado por estas mismas fechas se contabilizaron 634: así que son 149 más. Entre 2023 y 2024 el crecimiento fue de 33 unidades, y el año antes, de 44. Y en 2022 incluso bajaron a 557 tractores, tras un boom en 2021 de 677 altas debido al parón de la pandemia. El último año antes del covid, 2019, hubo 588 matriculaciones de tractores.

Cualquiera de estas cifras globales y de incremento están muy por debajo de las de este 2025. En Galicia, el sector de la maquinaria agrícola constata esta realidad: se venden más tractores, más grandes y más caros. Pero... ¿por qué?

John Deere 8R340 de Agrícola Noroeste, en Santiago. / Cedida

«El mercado subió mucho»

Dejando a un lado el sector forestal —que aunque usa tractores suele enfocarse a una maquinaria más específica—, la explicación que dan en los concesionarios apunta al precio de la leche, que es elevado y además sostenido en el tiempo, lo que incrementa la rentabilidad de las granjas. Estas grandes explotaciones son las principales compradoras de tractores, bien directamente o bien las empresas de servicios agrarios que trabajan para ellas, sobre todo con el ensilado de hierba y maíz, el desbroce o el abonado.

El concesionario de John Deere Agrícola Noroeste, con sedes entre otros puntos en Santiago y Santa Comba, confirma el buen momento del sector. "Aunque lleva tiempo al alza, ahora mismo el mercado subió muchísimo", explica Manuel Fraga. En su caso también lo vincula al buen momento de las granjas lácteas, ya que "el principal cliente son las granjas y las empresas de servicios agrícolas". Pero añade un dato relevante: "Este buen momento de ventas es algo que se produce en toda España y en Portugal, pero no en el resto de Europa". ¿La razón? "En Francia, Alemania o Reino Unido hay una bajada de la producción, mientras que aquí se mantiene y las granjas son cada vez más grandes", lo que obliga a una mayor tecnificación y mecanización, que se traduce en la compra de más y mejores tractores.

«Las granjas ganan más»

En uno de los epicentros del lácteo gallego, Santa Comba, Maquinaria Agrícola O Rubio constata esta realidad. "Es una tendencia que ya se empezó a percibir el año pasado y que tiene que ver con que hay mayores beneficios en las granjas", razona su gerente, José Antonio García. En su caso particular, pasó de vender 36 tractores en 2024 a 52 este año, algunos de ellos auténticos prodigios de la tecnología de la firma alemana Fendt, el buque insignia de su negocio.

Se trata de maquinaria que oscila mucho de precio según las configuraciones y opciones elegidas, pero que en sus gamas altas "sube de 300.000 euros por tractor" e incluso sobrepasa los 400.000 en algún modelo, lo que da una idea del movimiento económico que genera este tipo de negocio en la Galicia rural. Y aunque el grueso de las ventas no son estos tractores top, sí se ven cada vez máquinas más grandes en las fincas gallegas. "Aquí vendemos tractores de más de 500 caballos", como el Fendt 1050.

Es cierto que hay "ayudas" públicas que también animan las ventas, pero O Rubio insiste en que es el buen momento del lácteo el que tira de la maquinaria. Y todo ello pese al fuerte encarecimiento, porque entre la pandemia de 2020 y el momento actual, dentro de la inflación general de la vida, "los tractores se encarecieron entre un 30 y un 40%".

Además, el grueso de lo que se vende para el campo gallego es tractor nuevo. "Aquí el mercado es casi todo nuevo", mientras que el de segunda mano "lo estamos mandando para fuera de Galicia e incluso de España". "Van tractores para Egipto y otros países del norte de África", explica O Rubio, constatando que además esos países demandan cada vez mejor maquinaria y no aquellos vehículos de 3.000 o 4.000 euros de antaño.

Fendt 1050 en O Rubio de Santa Comba. / Cedida