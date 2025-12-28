Del prado a la mesa: Feiraco lanza el nuevo yogur con aroma a hierba recién segada

Feiraco, una de las marcas de Cooperativas Lácteas Unidas (Clun), anuncia el lanzamiento del Iogur Rural Total, un nuevo producto con el que refuerza su vínculo con el medio rural y su apuesta por acercar el campo a la mesa.

El nuevo yogur nace inspirado en el aroma de la hierba recién segada, un elemento estrechamente ligado al paisaje y a la actividad agraria de Galicia. La marca traslada esa referencia sensorial a un producto que define como de sabor fresco y sorprendente, con un origen plenamente gallego y una conexión directa con el territorio.

Según explica Feiraco en sus redes sociales, el Iogur Rural Total representa un paso más en su manera de entender la alimentación, basada en transformar el campo en sabor. En esta ocasión, esa filosofía se materializa de forma literal, al convertir un rasgo característico del entorno rural en el eje de una nueva propuesta.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la cooperativa por poner en valor el origen de sus productos y reforzar la relación entre el trabajo en el campo y el consumidor final, una línea de actuación que Feiraco viene defendiendo como parte de su identidad dentro del sector lácteo.

Un guiño al medio rural

Con este lanzamiento, Feiraco insiste en su misión de llevar el campo a la mesa y de reivindicar el valor del medio rural a través de sus productos. La presentación del Iogur Rural Total en redes sociales subraya, además, el carácter divulgativo y cercano de una propuesta que apela directamente a la experiencia sensorial y al origen de los alimentos.