400 millones para innovar: el plan de la Xunta hasta 2028

Con una inversión pública que superará los 400 millones de euros y la vista puesta en transformar el modelo productivo, Galicia inicia la tramitación de su primera Estrategia de Innovación Empresarial para el período 2026-2028, una hoja de ruta que busca situar la innovación en el centro del desarrollo económico de la comunidad.

El inicio de los trámites fue acordado por el Consello de la Xunta, tal y como anunció el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien subrayó que la competitividad del tejido productivo gallego pasa por integrar la innovación en el día a día de las empresas. “Si queremos un tejido productivo moderno y competitivo, la innovación tiene que formar parte indisoluble de su actividad”, señaló tras la reunión del Ejecutivo autonómico.

La estrategia, cuya aprobación definitiva está prevista para el primer semestre de 2026, se elaborará con la participación de los agentes sociales, las entidades del sector y los actores del ecosistema de innovación. Según explicó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la Xunta impulsará encuentros y canales de diálogo para recoger aportaciones que permitan consolidar Galicia como un territorio capaz de transformar talento y conocimiento en soluciones con impacto real en la economía y en la sociedad.

El objetivo es que la innovación deje de ser una práctica puntual o excepcional y se convierta en una dinámica habitual del tejido empresarial, especialmente en el caso de las pymes, consideradas clave en un entorno cada vez más globalizado, tecnológico y competitivo. En este sentido, la estrategia apuesta por reforzar la cooperación público-privada, facilitar el acceso a financiación, atraer y retener talento cualificado y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación.

Uno de los compromisos más destacados del plan es ampliar la base de empresas que innovan en Galicia. En la actualidad, más de 1.750 empresas desarrollan actividades innovadoras en la comunidad, y la hoja de ruta 2026-2028 aspira a incrementar esa cifra en un 25 %. De manera paralela, el Gobierno gallego se marca como meta elevar el gasto privado en innovación hasta los 1.500 millones de euros, reforzando el papel del sector empresarial como motor del cambio tecnológico y del crecimiento económico.

La Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia se estructurará en torno a cuatro grandes ejes: Retos empresa innovadora, Estructuración, Financiación y Transversalidad, a través de los cuales se articularán distintos instrumentos de apoyo y acompañamiento a las empresas.

Dentro del eje de retos, el Consello acordó ya destinar 40 millones de euros a dos programas específicos. Por un lado, Industria Innova, dotado con 30 millones de euros, orientado a apoyar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en procesos y organización en las empresas gallegas. Por otro, el programa IA360, con 10 millones de euros, centrado en el desarrollo y la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial, con prioridad para los sectores estratégicos de Galicia y con dos modalidades de ayuda: desarrollo tecnológico e implantación de servicios y soluciones comerciales.

El plan se apoya en una evolución positiva de la inversión en este ámbito. En 2024, el gasto en innovación empresarial en Galicia alcanzó los 1.073,6 millones de euros, con un crecimiento anual del 30,4 %, 17 puntos por encima de la media estatal, situando a la comunidad como la cuarta donde más aumentó la inversión en innovación.

Un proceso participativo hasta 2026

Tras el acuerdo para iniciar la tramitación, la Xunta desarrollará un calendario de reuniones que incluirá el Diálogo Social, la constitución de la Mesa Empresa Innovación y la recogida de aportaciones de los distintos agentes del ámbito de la innovación. El objetivo es disponer de un borrador de la estrategia en el primer trimestre de 2026 y culminar su aprobación definitiva meses después.

Desde el Gobierno gallego se insiste en que la innovación solo se consolida cuando se traduce en mayor productividad, sostenibilidad, capacidad exportadora y empleo de calidad. Con esta estrategia, Galicia aspira a reforzar su posición competitiva y a consolidar la innovación como una palanca estructural del desarrollo económico en los próximos años.