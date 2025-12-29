Santiago Lago Peñas, consejero del ICO: "Creo que en España no hemos sacado todo el partido de los fondos europeos"

– Dejó la Universidade de Vigo y con ello la dirección del Grupo GEN, de Red Localis y de la cátedra de la empresa familiar; pero ya ha creado en la Universidade de Santiago (USC) el laboratorio EconLabGalicia, el centro de investigación internacional IDEAGOV y el programa Públika...

– Lo anterior ha quedado en buenas manos. Y lo nuevo eran ideas que tenía en mente desde hacía un tiempo, pero que requerían un contexto y un apoyo como el que ofrece la USC. Estoy muy agradecido al equipo rectoral que acaba mandato en breve: hicieron sencillo mi aterrizaje en una operación que no era fácil. En todo caso, no nos engañemos: lo que importa de verdad son los equipos y la gente que se suma a las iniciativas. Uno solo no llega a nada.

– Además, desde julio tiene nueva ocupación, consejero independiente del ICO… ¿Cuál es su función? ¿Piensa en España en un todo o, por su mayor conocimiento de Galicia, su aportación tendrá una visión, digamos, más orientada hacia esta comunidad?

– En 2026 el ICO será el cuarto banco de España por tamaño, lo que permitirá cuadriplicar su alcance y operativa. En España contamos con un sistema financiero privado muy bueno y profesional. Es una suerte. Pero sabemos que existen operaciones en las que la banca privada no se encuentra cómoda. Ante los fallos de mercado, un buen banco público es una herramienta extraordinariamente valiosa. Mi función es contribuir a una buena toma de decisiones sobre la estrategia general y las operaciones concretas, siempre velando por la solvencia del banco. Y esa función la desempeño desde una óptica española, si bien es cierto que mi conocimiento de la realidad gallega puede ser especialmente valiosa cuando hablamos de empresas de aquí.

– Usted formó parte del grupo de expertos que abordó la renovación del sistema de financiación autonómica. ¿Fue un trabajo en balde, visto que más allá de una propuesta de Hacienda sobre población ajustada, y de eso hace ya cuatro años, no se ha avanzado?

– El grupo no está activo. Entregamos el libro blanco en el verano de 2017. Un libro que sigue siendo esencialmente válido. En su conjunto, los problemas son los mismos y las soluciones también. Sobre el texto se trabajó los años siguientes, mejorando y concretando cuestiones. Creo que era un texto útil, pero parece que en estos momentos ya no es la referencia.

– En teoría, ahora en enero Hacienda presentará una nueva propuesta integral, pero tal como está la política y el equilibrio, o desequilibrio, de fuerzas parlamentarias, va a ser como tirar una piedra al estanque, que hace una onda y se va al fondo…

– Yo lo veo muy difícil. El texto acordado para facilitar la investidura de Salvador Illa es de naturaleza confederal, próximo a la lógica del sistema foral y, por tanto, una apuesta por la reducción de la solidaridad interterritorial y el debilitamiento del Gobierno central. Y ese no es el camino que gusta en el resto de España. Es verdad que los documentos posteriores que se han ido conociendo han descafeinado el acuerdo político de investidura. El problema es que cuánto más descafeínas, lo haces más asumible para el resto de las comunidades, pero lo conviertes en inaceptable para los partidos independentistas.

– ¿Cuánto tiempo podrá seguir España y las comunidades autónomas sin renovar el modelo? ¿Se ha llegado a un momento de tensión política que esa renovación queda descartada para mucho tiempo?

– Mientras la economía siga yendo bien, con incrementos anuales de recursos autonómicos por encima del 5%, los problemas de fondo pueden quedar aparcados. Pero retornarán cuando la marea baje. En todo caso, siempre queda la opción de aprobar un modelo que guste a la mayoría y que las comunidades autónomas que no lo acepten, queden ancladas en el anterior. Ya ocurrió en los años noventa del siglo pasado.

– ¿Hemos aprovechado bien los fondos europeos, tanto los ordinarios como los Next Generation?

– Yo creo que en España no hemos sacado todo el partido posible. Optamos por un esquema muy centralizado y renunciamos a la experiencia y capacidad atesorada por los gobiernos autonómicos durante cuatro décadas de descentralización y gestión de fondos europeos. En positivo, el ministro actual ha reaccionado rápido y ha encontrado una muy buena solución para no perder fondos por falta de ejecución: la capitalización del ICO es una solución inteligente para prolongar hacia el futuro el efecto beneficioso de los fondos.

– ¿Lo hace bien Galicia? ¿Qué expectativas debemos tener para 2026?

– El año 2026 volverá a ser un año de crecimiento económico por encima del 2% y de generación de empleo; con cifras muy cerca de las de España. Hay que aprovechar esta coyuntura económica favorable para resolver retos particularmente intensos en Galicia: rejuvenecer población activa, reducir el absentismo, intensificar la inversión en activos intangibles e I+D+i… Tareas no faltan.