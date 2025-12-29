El Ibex reabre tras Navidad y se aferra a los 17.100 puntos a un suspiro del récord

El Ibex 35 ha vuelto este lunes al parqué tras el parón navideño con una apertura prácticamente plana (-0,03%), suficiente para mantener la cota psicológica de los 17.100 puntos. En los primeros minutos de negociación, el índice se situaba en torno a 17.167 puntos, en una sesión marcada por la baja actividad típica de fin de año y por el ajuste de carteras antes del cierre de 2025.

La referencia inmediata sigue siendo el último tramo hábil previo a Navidad. El 24 de diciembre, la Bolsa española operó solo hasta las 14:00 horas (como prevé el calendario oficial de BME) y el Ibex cedió unas décimas, quedando ligeramente por debajo del máximo histórico registrado el 23 de diciembre.

Ese 'techo' reciente es hoy el principal ancla psicológica para los inversores: el selectivo viene de encadenar máximos y afronta la recta final del año con un balance excepcional. De hecho, el índice se encamina a cerrar 2025 como su mejor ejercicio desde 1993, con una revalorización que ronda el +45% según estimaciones de mercado publicadas este mes.

En el arranque de la sesión, el liderazgo en las subidas dentro del Ibex se lo repartían valores cíclicos y ligados a materias primas. ArcelorMittal despuntaba en las primeras pantallas, junto a Fluidra, Acerinox y Rovi, en un contexto en el que el mercado europeo alternaba ligeros avances y recortes. Milán y Londres abrían con leves descensos, mientras París mostraba tono algo más constructivo.

En el lado de las caídas destacaban Indra y Telefónica, con recogida de beneficios en valores que han tenido tramos de fuerte volatilidad en el año. El comportamiento del índice, en todo caso, reflejaba más una jornada de 'ajustes' que un cambio de tendencia: fin de mes, fin de año y poca profundidad de mercado suelen amplificar movimientos puntuales sin que haya un catalizador único.

En el foco empresarial, Banco Sabadell protagoniza una de las citas del día al abonar su segundo dividendo a cuenta de 2025, de 0,07 euros brutos por acción, con un desembolso aproximado de 370 millones de euros. El pago se enmarca en su política de remuneración al accionista para el periodo 2025-2027.

Fuera del parqué, el telón de fondo geopolítico también pesa en el apetito por riesgo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha trasladado que su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue "sustantivo" y con "resultados significativos", y que habrá nuevas reuniones de equipos en próximas fechas, además de otra cita en Washington en enero con líderes ucranianos y europeos.

En materias primas, el petróleo repuntaba tras los últimos cruces festivos y se movía en la franja de los 61-62 dólares en el caso del Brent, aportando algo de tracción a valores ligados a ciclo y energía. Con el foco ya en el cierre de ejercicio, el mercado también mira al calendario: el 31 de diciembre volverá a ser sesión reducida en España (hasta las 14.00), un factor que suele concentrar órdenes y elevar la volatilidad en tramos concretos.