Telefónica aportará al CESGA dos nuevos ordenadores cuánticos

La computación basada en la física cuántica (la que estudia las partículas atómicas) está llamada ser, a medio y largo plazo, el elemento tecnológico disruptivo que acelerará el desarrollo económico en múltiples sectores, como la medicina, la logística, las telecomunicaciones y la química, entre muchos otros. La clave es su capacidad para llevar a cabo operaciones de cálculo inalcanzables para a informática tradicional, basada en bits. El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) fue pionero en el ecosistema cuántico español con la instalación del primer ordenador cuántico QMIO y ahora da un nuevo paso con la adquisición de un nuevo equipamiento cuántico suministrado por Telefónica, ganadora del concurso público.

El proyecto presentado por la compañía, y valorado en 9 millones de euros, incorpora un ordenador de 54 cúbits del fabricante finlandés IQM, modelo Radiance, al que se suma un ordenador cuántico adicional de 5 cúbits, modelo Spark. El Radiance está diseñado para integrarse en entornos de computación de alto redimiento (HPC), y el Spark se centrará en pruebas de concepto, testeo de algoritmos y formación.

La entrega de los nuevos ordenadores cuánticos se prevé para junio del 2026 y se ubicarán en el futuro edificio que el CESGA está construyendo en el polígono de A Sionlla, en Santiago de Compostela. “Este equipamiento permitirá impulsar el desarrollo de un ecosistema de computación cuántica y favorecer el liderazgo de Galicia, completando la actual oferta del centro, dependiente de la Xunta de Galicia y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CISIC), aseguran desde el CESGA. Por su parte, el director del territorio Norte de Telefónica España, Manuel Alonso, ha manifestado que la compañía “apuesta decididamente por las tecnologías cuánticas, y esperamos que este proyecto para el CESGA sea el primero de los que desarrollemos en Galicia”.

Galicia Conecta

Prueba de este interés de Telefónica por las tecnologías cuánticas es la jornada que, bajo el título de Galicia Conecta, organizó el pasado mes de julio en Santiago, y en la que participaron expertos procedentes de distintos puntos de Europa, además de compañías que están desarrollando 'hardware' cuántico y que están trabajando en la combinación de la computación cuántica con otras tecnologías novedosas como la inteligencia artificial.

La jornada se clausuró con una conversación entre el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien aseguró que “el Gobierno gallego aspira a convertir Galicia en un territorio líder en investigación y aplicación de tecnologías cuánticas, apoyando soluciones industriales reales y fomentando al mismo tiempo la creación de empleo cualificado”. Por su parte, el presidente de Telefónica añadió: “Apoyaremos a Galicia para que participe en la revolución cuántica. En Telefónica nos estamos adelantando al desafío que supone una tecnología que no pertenece al futuro, sino que ya está transformando las industrias y los procesos de las empresas e instituciones de todo el mundo.

Impulso cuántico

Asimismo, el CESGA contará también con un nuevo supercomputador, el Finisterrae IV, que proporcionará una potencia computacional adicional que cubrirá las necesidades de inteligencia artificial, entre otras, y un sistema de almacenamiento de datos que posibilitará albergar gran cantidad de datos de modo permanente y prestar servicios de datos más avanzados. El objetivo de estas acciones es reforzar el CESGA como un ce ntro de referencia en el ámbito nacional y europeo, que esté a la vanguardia en infraestructuras computacionales.