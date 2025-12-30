Galicia, entre las CCAA con más ausencias laborales: el 8% no acude al trabajo
La tasa de absentismo supera la media nacional y se mantiene elevada en industria y servicios durante el tercer trimestre
El absentismo laboral se mantiene como uno de los principales problemas que enfrentan las empresas españolas y Galicia no está al margen; la comunidad se sitúa entre las que registran más ausencias, con un 8% de los trabajadores faltando a su puesto en el tercer trimestre de 2025, muy por encima de la media nacional del 6,6% según Randstad Research e INE.
La incapacidad temporal (IT) también aumentó hasta el 6,6%, lo que indica que gran parte de estas ausencias se deben a bajas médicas. A nivel nacional, más de 1,47 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales aproximadamente un 21% no cuentan con justificación médica, reflejando que el absentismo laboral sigue siendo un desafío para la productividad y los costes empresariales.
Entre los sectores, la industria concentra el mayor absentismo con un 7,2% de las horas pactadas, seguida de servicios (6,6%) y construcción (5,7%). Las actividades con mayor incidencia incluyen correos y mensajería, servicios de jardinería y limpieza y juegos de azar, con tasas superiores al 10%, mientras que la programación y consultoría informática, las actividades jurídicas y la edición registran niveles mucho más bajos, por debajo del 3,5%.
En el ranking autonómico, Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con más absentismo, detrás de Murcia (9,2%), Canarias (8,5%) y Cantabria (8,2%), por delante del País Vasco, Asturias y Aragón. En el lado opuesto, Madrid, Baleares y La Rioja registran las tasas más bajas.
Niveles altos
El informe advierte que, aunque la leve mejora observada pueda deberse a factores estacionales, los niveles de absentismo podrían volver a subir en el cuarto trimestre. Según Valentín Bote, director de Randstad Research, “la reducción observada en este trimestre no debe generar optimismo, ya que el absentismo sigue estancado en niveles altos”.
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Continúa la ola de robos en el perímetro compostelano: ahora en Boqueixón tras varios asaltos en Teo
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela