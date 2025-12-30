Galicia, entre las CCAA con más ausencias laborales: el 8% no acude al trabajo

El absentismo laboral se mantiene como uno de los principales problemas que enfrentan las empresas españolas y Galicia no está al margen; la comunidad se sitúa entre las que registran más ausencias, con un 8% de los trabajadores faltando a su puesto en el tercer trimestre de 2025, muy por encima de la media nacional del 6,6% según Randstad Research e INE.

La incapacidad temporal (IT) también aumentó hasta el 6,6%, lo que indica que gran parte de estas ausencias se deben a bajas médicas. A nivel nacional, más de 1,47 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales aproximadamente un 21% no cuentan con justificación médica, reflejando que el absentismo laboral sigue siendo un desafío para la productividad y los costes empresariales.

Entre los sectores, la industria concentra el mayor absentismo con un 7,2% de las horas pactadas, seguida de servicios (6,6%) y construcción (5,7%). Las actividades con mayor incidencia incluyen correos y mensajería, servicios de jardinería y limpieza y juegos de azar, con tasas superiores al 10%, mientras que la programación y consultoría informática, las actividades jurídicas y la edición registran niveles mucho más bajos, por debajo del 3,5%.

En el ranking autonómico, Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con más absentismo, detrás de Murcia (9,2%), Canarias (8,5%) y Cantabria (8,2%), por delante del País Vasco, Asturias y Aragón. En el lado opuesto, Madrid, Baleares y La Rioja registran las tasas más bajas.

Niveles altos

El informe advierte que, aunque la leve mejora observada pueda deberse a factores estacionales, los niveles de absentismo podrían volver a subir en el cuarto trimestre. Según Valentín Bote, director de Randstad Research, “la reducción observada en este trimestre no debe generar optimismo, ya que el absentismo sigue estancado en niveles altos”.