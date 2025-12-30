Galicia se va de fiesta: el ocio nocturno facturará 11 millones en Nochevieja

El sector del ocio nocturno de Galicia encara la Nochevieja con buenas expectativas económicas. Según el Estudio de Perspectivas para la Nochevieja 2025, la comunidad prevé alcanzar una facturación cercana a los 11 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,7 % respecto al año anterior.

Los datos reflejan un escenario optimista: el 100 % de los establecimientos abrirán sus puertas y casi tres de cada cuatro locales confían en igualar o mejorar los ingresos de 2024. Este crecimiento sitúa a Galicia muy por encima de la media nacional, que apenas alcanza el 0,4 %.

El informe señala que el público será mayoritariamente joven. La edad media rondará los 30 años, con un claro predominio de personas de entre 20 y 40 años. Además, la celebración tendrá un marcado carácter local: más del 60 % de los clientes procederán de la misma ciudad y más de la mitad de la propia provincia, lo que confirma que muchos gallegos optan por celebrar la noche en su entorno cercano.

En cuanto a la oferta, los locales continúan apostando por la diversificación. Algunos abrirán ya por la tarde y otros sumarán espectáculos culturales o propuestas especiales para despedir el año. La música seguirá siendo clave, con una mayoría de locales que mantendrán a sus DJ residentes, junto a sesiones temáticas con grandes éxitos de distintas épocas.

El peso de estas fechas es cada vez mayor. El mes de diciembre ya concentra casi el 17 % de la facturación anual del sector, consolidándose como una campaña estratégica para el ocio nocturno y la economía urbana gallega.

En este contexto, desde Galicia de Noite destacan el buen momento que vive A Coruña, que a partir del 1 de enero asumirá el título de Capital Española de la Vida Nocturna 2026. La ciudad tomará el relevo de Toledo y acogerá durante el año un amplio programa de actividades, cuyo punto central será la Segunda Conferencia Nacional del Ocio Nocturno y la gala de los Premios Recicla la Noche, previstas para los días 19 y 20 de mayo.