Galicia resiste en vivienda: las compraventas suben un 2,1 % mientras caen en España

El mercado inmobiliario gallego volvió a mostrar en octubre un comportamiento más sólido que el del conjunto de España. Mientras a nivel estatal la compraventa de viviendas cayó un 1,9 % interanual, en Galicia las operaciones aumentaron un 2,1 %, lo que sitúa a la comunidad entre las que mejor resisten en un contexto de desaceleración general.

Los datos proceden del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), dependiente del Consejo General del Notariado, y se basan en operaciones reales formalizadas ante notario durante el mes de octubre de 2025. Según este informe, Galicia fue además la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento tanto en compraventas como en préstamos hipotecarios.

En total, durante el mes se realizaron en Galicia 2.755 compraventas de vivienda. El precio medio se situó en 1.180 euros por metro cuadrado, un 2,1 % más que hace un año. Aunque los precios siguen subiendo, el incremento es muy inferior al registrado en el conjunto de España, donde el encarecimiento medio alcanzó el 6,7 % interanual.

El comportamiento varía según el tipo de vivienda. Las compraventas de pisos descendieron un 5 %, con un fuerte aumento de precios del 11,1 %, hasta los 1.584 euros por metro cuadrado. En cambio, las viviendas unifamiliares ganaron protagonismo, con un aumento del 19,2 % en el número de operaciones, mientras que su precio medio bajó ligeramente hasta los 780 euros por metro cuadrado.

La mejora del mercado también se refleja en la financiación. En octubre se concedieron en Galicia 1.250 hipotecas para la compra de vivienda, un 12,6 % más que un año antes, casi el doble que la media estatal, situada en el 6,7 %. El importe medio de los préstamos alcanzó los 148.844 euros, tras crecer un 18,5 % interanual.

Casi la mitad de las compras de vivienda en Galicia se financiaron con hipoteca, aunque el peso de este tipo de financiación sigue siendo inferior al promedio nacional. En cambio, el porcentaje del precio cubierto por el préstamo fue mayor que en España, lo que indica un mayor nivel de apalancamiento en las operaciones gallegas.

Más allá de la vivienda, los datos del Notariado apuntan a un mayor dinamismo económico. En octubre se constituyeron en Galicia 443 sociedades, un 8,3 % más que un año antes, un crecimiento ligeramente superior al promedio estatal y que refuerza la imagen de una comunidad que mantiene la actividad empresarial pese a un entorno económico más incierto.