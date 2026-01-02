El alquiler en Galicia sube un 6,2% en 2025 y se sitúa en 9,4 euros por metro cuadrado

El mercado del alquiler arranca 2026 marcado por nuevas subidas de precios en Galicia, en línea con la fuerte tensión que vive la vivienda en toda España. La combinación de escasa oferta, elevada demanda y un contexto nacional todavía alcista sigue empujando al alza las rentas, incluso en territorios tradicionalmente más asequibles.

En concreto, el precio del alquiler en Galicia aumentó un 6,2% interanual en 2025, hasta alcanzar una media de 9,4 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por idealista. La presión se mantiene también a corto plazo, con incrementos del 1,1% en el último trimestre y del 3,4% en el último mes, lo que confirma la solidez de la tendencia alcista.

El encarecimiento se ha producido en todas las provincias gallegas, aunque con distinta intensidad. Lugo lidera las subidas, con un aumento del 11,8% en el último año, seguida de Pontevedra (8,8%), Ourense (6,5%) y A Coruña (5,6%). Pese a este crecimiento, Lugo y Ourense continúan siendo las provincias más económicas para alquilar vivienda, con 7,5 euros/m², mientras que Pontevedra se consolida como la más cara de la comunidad, con 10,4 euros/m², por delante de A Coruña (9,5 euros/m²).

La evolución al alza también se traslada a las principales ciudades gallegas. Pontevedra encabeza los incrementos interanuales, con una subida del 12,4%, seguida de Vigo (9%), Lugo (8,6%), Ourense (7,4%), Santiago de Compostela (6,3%) y A Coruña (4,8%). En términos absolutos, Vigo se sitúa como el mercado urbano más caro de Galicia, con 11,2 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de A Coruña (11,1 euros/m²) y Santiago de Compostela (10,1 euros/m²).

Mercado nacional aún tensionado

La situación gallega se produce en un contexto de presión generalizada en el mercado del alquiler en España. Durante el cuarto trimestre de 2025, el precio del alquiler a nivel nacional subió un 8,5% interanual, hasta situarse en 14,7 euros/m², con incrementos trimestrales del 1,7% y hasta 25 capitales de provincia marcando precios máximos históricos.

Barcelona continúa siendo la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros/m², a pesar de los controles de precios, seguida de Madrid (22,7 euros/m²) y Palma (18,3 euros/m²). La capital registró una subida interanual del 9,7%, mientras que otras grandes ciudades como Valencia (+6,4%), Málaga (+4,7%) o Bilbao (+3,1%) mantienen precios elevados. En el extremo opuesto, Lugo figura entre las capitales más baratas del país, con 7,9 euros/m².

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, el principal problema del mercado del alquiler es la falta de oferta disponible, que está intensificando la competencia entre los demandantes. “Los propietarios reciben decenas de contactos por cada vivienda y terminan eligiendo perfiles cada vez más seguros, lo que deja fuera a muchas familias”, señala. Esta dinámica, añade, está provocando una creciente elitización del alquiler, que limita el acceso a la vivienda incluso a hogares con capacidad económica para asumir los precios actuales.