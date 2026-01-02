El mercado del automóvil acelera en 2025: las matriculaciones crecen un 8,7% en Galicia

El mercado del automóvil cerró 2025 con un balance positivo tanto en Galicia como en el conjunto de España, aunque con ritmos de crecimiento desiguales. En la comunidad gallega, las matriculaciones de turismos y todoterrenos aumentaron un 8,7%, hasta alcanzar las 30.177 unidades, una evolución que se sitúa 4,2 puntos por debajo de la media nacional, según los datos difundidos este viernes por las patronales del sector Anfac, Faconauto y Ganvam.

A escala estatal, las matriculaciones crecieron un 12,9%, con un total de 1.148.650 vehículos vendidos, lo que supone, por segundo año consecutivo, superar el umbral del millón de unidades tras el paréntesis provocado por la pandemia entre 2020 y 2023. Pese a este avance, el mercado aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria, cuando en 2019 se alcanzaron 1,26 millones de matriculaciones.

El impulso del mercado en 2025 estuvo liderado por el canal de particulares, que registró un notable crecimiento del 18,1%, con 539.642 turismos nuevos vendidos. Por detrás se situaron las empresas, con 418.574 unidades (un 12% más), y las alquiladoras, que matricularon 190.434 coches, con un incremento más moderado del 2,3%.

Año "muy positivo"

Desde Anfac, la patronal de los fabricantes, califican 2025 como un año “muy positivo” y destacan el papel decisivo de las ventas a particulares y empresas, al tiempo que muestran su confianza en que, a finales de 2026, el mercado pueda acercarse de nuevo a los niveles previos a la pandemia. En la misma línea, Faconauto subraya el buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, impulsadas por los planes Moves, así como el efecto puntual de la renovación de flotas en la Comunidad Valenciana tras la dana. Para Ganvam, en cambio, el ejercicio deja un sabor más contenido y lo define como un “año de transición”, al situarse cerca del volumen natural del mercado.

La electrificación volvió a ganar peso en el mix de ventas. Los híbridos e híbridos enchufables concentraron más del 50% del mercado, con 483.000 unidades (+23,1%) y 124.000 (+111,7%), respectivamente. Los eléctricos puros superaron por primera vez las 100.000 ventas, mientras que el conjunto de los vehículos electrificados (BEV y PHEV) cerró el año con un récord de 225.617 matriculaciones, un 94,6% más que en 2024. En contraste, las ventas de coches de gasolina cayeron un 16% (318.210 unidades) y las de diésel se desplomaron un 35%, hasta las 62.669 matriculaciones.

El último mes del año rompió la tendencia positiva. En diciembre, se vendieron 103.012 turismos, un 2,2% menos que un año antes, un descenso condicionado por el efecto comparativo con diciembre de 2024, cuando la Dana en Valencia disparó las matriculaciones.

Más allá del turismo, 2025 fue también un buen año para los vehículos comerciales ligeros, cuyas matriculaciones crecieron un 11,6%, hasta las 185.056 unidades, con aumentos en todos los canales de venta. En el extremo opuesto se situaron los autobuses y vehículos industriales, que cerraron el ejercicio con 35.389 matriculaciones, un 3,1% menos que en 2024.

Los más vendidos

En cuanto a modelos, el Dacia Sandero se coronó como el coche más vendido del año, con 38.548 unidades, seguido del Renault Clio (27.104) y el MG ZS (23.731). Por marcas, Toyota lideró el mercado con 96.290 matriculaciones, por delante de Renault (83.308) y Volkswagen (76.545).