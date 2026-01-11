Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castrosua encara un 2026 clave tras completar su gama y reforzar su estructura

La carrocera compostelana considera el ejercicio como decisivo, gracias al impulso interno realizado y al avance hacia soluciones de movilidad más eficientes, conectadas y sostenibles

Beatriz Castro, CEO de Castrosua, y Juan Luis Castro, presidente de la firma santiaguesa / OSCAR CORRAL

El Correo Gallego

Santiago

La compañía compostelana Grupo Castrosua arranca el año con una posición reforzada tras un 2025 complejo para la industria carrocera, marcado por la falta de licitaciones y la necesidad de adaptación. Pese a este contexto, considera el ejercicio como decisivo, gracias al impulso interno realizado y al avance hacia soluciones de movilidad más eficientes, conectadas y sostenibles.

Durante el último año, la empresa centró su esfuerzo en consolidar su estructura y completar su gama de producto, además de impulsar proyectos estratégicos y fortalecer su equipo humano. Este proceso permitió prepararse para un escenario de mayor estabilidad y planificación en el sector, con una apuesta clara por la agilidad y la flexibilidad como claves competitivas.

Según explicó su CEO, Beatriz Castro, en declaraciones recogidas por Nexotrans / Nexobús, el objetivo para 2026 pasa por consolidarse como socio de confianza para los operadores, contribuir al liderazgo industrial en movilidad sostenible y avanzar hacia un mercado más previsible, con calendarios claros de renovación de flota y producción.

Oportunidades y riesgos

La compañía identifica además oportunidades en el impulso de las Zonas de Bajas Emisiones y la Ley de Movilidad, el desarrollo de vehículos más ligeros y modulares y la integración de tecnologías avanzadas, como conectividad y soluciones relacionadas con la economía circular. Al mismo tiempo, advierte de riesgos como la tensión en la cadena de suministro, la dependencia de materiales estratégicos y los retos de ciberseguridad, para los que ya ha obtenido certificaciones específicas, anticipando mayores exigencias en el sector.

