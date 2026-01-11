Castrosua encara un 2026 clave tras completar su gama y reforzar su estructura
La carrocera compostelana considera el ejercicio como decisivo, gracias al impulso interno realizado y al avance hacia soluciones de movilidad más eficientes, conectadas y sostenibles
La compañía compostelana Grupo Castrosua arranca el año con una posición reforzada tras un 2025 complejo para la industria carrocera, marcado por la falta de licitaciones y la necesidad de adaptación. Pese a este contexto, considera el ejercicio como decisivo, gracias al impulso interno realizado y al avance hacia soluciones de movilidad más eficientes, conectadas y sostenibles.
Durante el último año, la empresa centró su esfuerzo en consolidar su estructura y completar su gama de producto, además de impulsar proyectos estratégicos y fortalecer su equipo humano. Este proceso permitió prepararse para un escenario de mayor estabilidad y planificación en el sector, con una apuesta clara por la agilidad y la flexibilidad como claves competitivas.
Según explicó su CEO, Beatriz Castro, en declaraciones recogidas por Nexotrans / Nexobús, el objetivo para 2026 pasa por consolidarse como socio de confianza para los operadores, contribuir al liderazgo industrial en movilidad sostenible y avanzar hacia un mercado más previsible, con calendarios claros de renovación de flota y producción.
Oportunidades y riesgos
La compañía identifica además oportunidades en el impulso de las Zonas de Bajas Emisiones y la Ley de Movilidad, el desarrollo de vehículos más ligeros y modulares y la integración de tecnologías avanzadas, como conectividad y soluciones relacionadas con la economía circular. Al mismo tiempo, advierte de riesgos como la tensión en la cadena de suministro, la dependencia de materiales estratégicos y los retos de ciberseguridad, para los que ya ha obtenido certificaciones específicas, anticipando mayores exigencias en el sector.
