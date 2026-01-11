Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Clúster logístico ficha al líder pesquero Iberconsa

El grupo gallego es un referente mundial en merluza y gambón salvaje

Desde la izquierda, Miguel López Lago, Director Supply Chain; Iago Domínguez, gerente del Cluster y Manuel Bratos, Corporate Logistics Lead

El Correo Gallego

Santiago

Grupo Iberconsa, uno de los principales grupos pesqueros de España y referente internacional en productos del mar congelados, se ha incorporado al Clúster da función loxística de Galicia. La adhesión refuerza la presencia del sector pesquero y agroalimentario en el ecosistema logístico gallego.

Con sede en Vigo, Iberconsa opera un modelo vertical que incluye pesca, procesado, distribución y comercialización. El grupo cuenta con más de 40 buques, cinco plantas en cuatro países, almacenes frigoríficos propios y presencia en más de 60 mercados.

Líder en merluza y gambón salvaje argentino, produce más de 80.000 toneladas al año, factura unos 460 millones de euros y emplea a más de 3.900 personas. Su logística garantiza trazabilidad, seguridad y frescura del producto, con certificaciones MSC e IFS Broker.

Colaboración estratégica

Su incorporación permitirá proyectos conjuntos en logística de perecederos, intermodalidad, sostenibilidad, digitalización y competitividad internacional. Según el Clúster, «refuerza la conexión entre la industria pesquera y la logística avanzada».

Fundado en 2019, el Clúster da función loxística agrupa 69 empresas con facturación global de más de 11.000 millones de euros y presencia en más de 100 países, impulsando eficiencia, innovación e internacionalización.

