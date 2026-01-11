Cooperativa AIRA inicia nueva etapa con dirección compartida y foco en sus socios

La cooperativa gallega AIRA, con sede central en Taboada y delegaciones en Melide, Mesía y Silleda, ha puesto en marcha un modelo de dirección conjunta tras la salida de su director general, Cándido Cancelo. A partir de ahora, Jesús Bardelás, director del área de producción, y Javier Barandela, responsable del departamento financiero, compartirán la dirección de la entidad.

El Consejo Rector de AIRA explica que esta reorganización busca reforzar la cercanía con las personas socias, mejorar la coordinación entre áreas estratégicas y fortalecer el papel del Comité de Dirección. La intención es favorecer una toma de decisiones más ágil y consensuada, manteniendo la continuidad de la gestión y los valores cooperativos que definen a la entidad.

Tanto Bardelás como Barandela cuentan con una amplia experiencia dentro de AIRA, lo que garantiza estabilidad y conocimiento profundo de la organización. «Ambos conocen en profundidad los valores, la forma de trabajar y las necesidades del sector. Su experiencia y compromiso son una garantía de continuidad y futuro para la cooperativa», destacó José Ramón Ratón, presidente de AIRA.

El Consejo Rector también reconoció la labor de Cándido Cancelo durante el último año, al frente de la Dirección General, y subrayó su contribución al desarrollo y consolidación de la cooperativa tras asumir el cargo después de la jubilación de Daniel Ferreiro.

Cercanía

Con esta reorganización, AIRA inicia una nueva fase orientada a consolidar su modelo cooperativo, reforzar la cercanía con sus 3.000 socios y socias, mejorar la gestión interna y garantizar la estabilidad y continuidad de la cooperativa.