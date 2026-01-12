BF ClimaTech atrae cerca de 70 candidaturas de proyectos ambientales innovadores

La tercera edición de la Business Factory ClimaTech (BF ClimaTech), la aceleradora ambiental impulsada por la Xunta y el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular (Viratec), cerró su convocatoria con 68 candidaturas recibidas, superando ampliamente las ediciones anteriores y demostrando el creciente interés del ecosistema emprendedor ambiental gallego. Los proyectos seleccionados participarán en itinerarios de incubación, aceleración o consolidación, según su grado de madurez, durante nueve meses de formación y mentorización.

La diversidad de candidaturas abarca desde ideas iniciales hasta proyectos avanzados que buscan escalar y consolidarse en el mercado. El programa ofrece planes adaptados al estado de cada iniciativa, con itinerarios de incubación para ideas en fase inicial, aceleración para proyectos en desarrollo y consolidación para proyectos avanzados.

“Cerrar esta convocatoria con este elevado número de candidaturas es un nuevo hito para la BF ClimaTech y un reflejo de la capacidad de innovación del sector ambiental. Cada vez más emprendedores ven en la economía circular una oportunidad real de negocio y de creación de impacto positivo”, destacó Josefa de León, presidenta de Viratec.

Distribución temática y oportunidades de impacto

La participación refleja un enfoque hacia la valorización de residuos y subproductos, con aplicaciones en sectores como el agroalimentario, forestal, industrial, textil y marino, transformando excedentes y flujos residuales en materiales, energía y productos de mayor valor añadido. También se destacan iniciativas centradas en la eficiencia de recursos como el agua y la energía, así como proyectos de digitalización aplicada a la sostenibilidad, orientados a la monitorización ambiental, la gestión de la huella ambiental y la mejora de los procesos productivos.

Un ecosistema de colaboración con empresas tractoras y entidades científicas

La tercera edición contará con la colaboración de empresas tractoras que aportarán mentorización, conocimiento sectorial y recursos a los proyectos, incluyendo AENOR, Agroamb, BIOeCO2, Bioetanol Galicia (Vertex Bioenergy), Coregal, Emalcsa, FEUGA, Gestán Conteco, Sogama, Valtalia y Viaqua.

El programa también cuenta con el respaldo de entidades científicas y tecnológicas, que garantizan la viabilidad y rigor técnico de las propuestas: Anfaco-Cytma, Cetaqua, CETIM, ClimateKIC, CTAG, ITG, CRETUS-USC, Universidade da Coruña y Universidade de Vigo.

Siguientes pasos

Con el cierre de la convocatoria, comienza la evaluación de las candidaturas por parte de los comités de la aceleradora, que preseleccionarán los proyectos que participarán en la tercera edición. El Pitch Day, programado para el 11 de febrero, permitirá seleccionar a los 16 proyectos que se incorporarán al programa, que tendrá una duración de nueve meses, con itinerarios de incubación, aceleración o consolidación adaptados a las necesidades de cada iniciativa.