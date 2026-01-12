Bimba y Lola refuerza su consejo con Natalia Gamero del Castillo para impulsar su estrategia global

La firma gallega Bimba y Lola abre 2026 con un nuevo movimiento estratégico en su gobierno corporativo. La compañía ha incorporado a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración, una ejecutiva con una amplia trayectoria internacional ligada a la gestión de marcas de referencia en moda, cultura y estilo de vida.

Gamero del Castillo ha desarrollado buena parte de su carrera en Condé Nast, donde asumió responsabilidades de alto nivel en varios mercados. Como Managing Director, fue la máxima responsable del grupo en Europa, México y Latinoamérica, liderando procesos de integración entre países, la coordinación de mercados y la apertura de nuevas áreas de crecimiento, como Oriente Medio. Antes, ocupó los cargos de CEO, presidenta y editora de Condé Nast en España, etapa en la que pilotó una profunda transformación editorial y de negocio que consolidó la posición de cabeceras como Vogue, Vanity Fair o Condé Nast Traveler.

Con su incorporación, Bimba y Lola busca reforzar su visión internacional y su capacidad de crecimiento en un momento clave para la compañía, inmersa en el fortalecimiento de su posicionamiento como marca global.

La cofundadora y presidenta de la firma, Uxía Domínguez, destacó que la llegada de Gamero del Castillo aporta “una experiencia decisiva en procesos de transformación y expansión internacional dentro de organizaciones creativas”, un valor que considera especialmente relevante para la nueva etapa que afronta la marca con sede en Vigo.

La incorporación se enmarca en la estrategia de Bimba y Lola de consolidar estructuras de gobierno y sumar talento con experiencia global para acompañar su evolución y expansión internacional.