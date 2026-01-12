La CEG reclama a Hereu más industria, seguridad jurídica y apoyo al turismo ligado al Xacobeo

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) mantuvo este lunes un encuentro en Santiago con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego y director general adjunto de Banco Sabadell, patrocinador del evento.

Durante la reunión, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, trasladó la apuesta clara del empresariado gallego por fortalecer el tejido industrial: “más industria, más innovación, más autonomía y más internacionalización”. Destacó la importancia de desarrollar una industria sostenible, vinculada al uso eficiente de energías renovables y al aprovechamiento de recursos naturales, que permita generar una ventaja competitiva para Galicia.

Entre las prioridades señaladas se encuentran eliminar barreras a la creación industrial, reforzar la unidad de mercado, reducir cargas administrativas y garantizar la seguridad jurídica, evitando distorsiones derivadas de la aplicación desigual de la normativa en distintos ámbitos territoriales. Además, subrayaron la necesidad de mejorar el acceso a la financiación para las empresas, especialmente pymes, y de reforzar las infraestructuras de transporte y logística.

El capital humano también fue identificado como un factor clave. Por ello, la CEG apuesta por adaptar los sistemas formativos, fomentar el emprendimiento industrial y facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral. La digitalización, la colaboración público-privada en I+D+i y la promoción de instrumentos como la compra pública innovadora son otros ejes fundamentales para la reindustrialización.

En el ámbito turístico, la organización empresarial destacó que la marca Galicia está estrechamente ligada al Camino de Santiago. Vieites señaló la importancia de impulsar incentivos a empresas que desarrollen proyectos relacionados con el Xacobeo y de fortalecer iniciativas que permitan atraer visitantes durante todo el año. Entre las propuestas destacan: implementar un plan de comunicación que potencie el valor del turismo, combinar crecimiento económico con preservación de recursos naturales y culturales, fomentar la innovación en la oferta turística, mejorar la accesibilidad y movilidad y elevar la cualificación del personal del sector.

La CEG concluyó que tanto la industria como el turismo deben contar con el respaldo de la sociedad, involucrando a la ciudadanía en la defensa de proyectos que generen riqueza, conocimiento y bienestar social para Galicia.