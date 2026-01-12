Vivienda
El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles
Sánchez asiste al inicio de la demolición de antiguos cuarteles militares en el sur de la capital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.
Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’
- Premio al IES de Cacheiras: «Buscamos que el alumnado encuentre su sitio»
- El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija