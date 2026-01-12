Hijos de Rivera lanza Be2Bar, su nueva apuesta digital para el sector hostelero

Corporación Hijos de Rivera da un paso más en su compromiso con la hostelería con el lanzamiento de Be2Bar, una plataforma que pone la tecnología al servicio del sector HORECA con el objetivo de facilitar una gestión más sencilla, eficiente y sostenible para bares, restaurantes y establecimientos aliados. El proyecto aspira a sumar 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026 y ofrecer herramientas que abarcan desde la gestión comercial y la fidelización, hasta la gestión energética, el impacto positivo y el acceso a datos de venta en tiempo real.

La iniciativa consolida a la compañía y a marcas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, AUARA, Maeloc o las bodegas de Grandes Pagos Gallegos como socios estratégicos del sector, con propuestas diseñadas para ayudar a controlar costes, optimizar recursos, mejorar la planificación y reforzar la relación con el cliente, siempre desde un enfoque práctico y adaptable al ritmo de cada establecimiento.

“Queremos estar al lado del hostelero en su transformación digital… nuestro compromiso es facilitar ese camino”, señala Juan Paz, director general de Hijos de Rivera en España y Portugal. En la misma línea, Iván Castro, CTO Global de la compañía, subraya que este proyecto forma parte del proceso de transformación digital en el que está inmersa la corporación y que busca trasladar también al sector hostelero para aprovechar al máximo las ventajas de la digitalización.

Impulso a la sostenibilidad y al impacto positivo

Con Be2Bar, Hijos de Rivera refuerza una estrategia orientada al impacto positivo y la creación de valor compartido, en continuidad con iniciativas como Cervecerías Circulares, proyecto que desde 2022 ha impulsado prácticas de excelencia ambiental en más de 800 locales, contribuyendo a la reducción de residuos, el ahorro de agua y energía y la disminución de emisiones, consolidando una hostelería más eficiente, competitiva y sostenible.