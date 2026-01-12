Impulso de más de 100 millones para proyectos industriales en A Coruña

Galicia apuesta por impulsar la industria y fomentar una transición económica equilibrada en los territorios más afectados por el cierre de centrales térmicas y explotaciones mineras, combinando reindustrialización, descarbonización y generación de empleo de calidad. Para ello, la Xunta moviliza más de 100 millones de euros del Fondo de Transición Justa, con el objetivo de atraer grandes proyectos industriales y fortalecer el tejido productivo en la provincia de A Coruña. Esta inversión refuerza la competitividad y la modernización del sector industrial gallego. Además, se busca garantizar que los proyectos contribuyan de manera tangible a la sostenibilidad y al desarrollo económico de las comarcas más afectadas.

En concreto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, destina 80 millones de euros a una línea de ayudas para grandes proyectos de renovación industrial y descarbonización. Rueda destacó que los proyectos deberán implicar una inversión mínima de 10 millones y podrán recibir hasta 30 millones por proyecto, priorizando aquellas iniciativas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, avancen hacia la neutralidad climática y generen empleo estable y de calidad. Los proyectos subvencionables deberán localizarse en las comarcas de Ordes, Eume y Ferrol, así como en los ayuntamientos de A Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido y Mañón, zonas directamente afectadas por la transición energética.

Apoyo específico a las pymes

De manera complementaria, la Xunta activa una línea de 22 millones de euros en préstamos combinados con subvenciones a fondo perdido para pymes, con el fin de financiar la creación de nuevos establecimientos, la diversificación de la producción, la transformación de procesos y la ampliación de la capacidad productiva, con inversiones mínimas de 60.000 euros. Esta medida refuerza la competitividad empresarial, contribuye a la consolidación del tejido empresarial y favorece la fijación de población en los territorios más afectados por la transición energética.

En conjunto, estas actuaciones suman un importe total de 102 millones de euros, reafirmando el compromiso de la Xunta con una transición justa que compatibilice los objetivos climáticos, la reindustrialización, el desarrollo económico y la creación de empleo estable y de calidad.

Las convocatorias de ambas líneas se publicarán el 14 de enero en el Diario Oficial de Galicia, y contarán con un plazo de tres meses para la presentación de solicitudes, cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027.