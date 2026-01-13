Galicia necesitaría entre 900 y 1.000 millones más para no perder posición en la reforma de financiación autonómica

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda la pasada semana ha generado preocupación en Galicia. Según el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, los recursos asignados a la comunidad, actualmente de 587 millones de euros, serían insuficientes para mantener su posición relativa frente al resto de autonomías. El economista advierte que, de aplicarse la reforma tal como está planteada, Galicia podría pasar de estar bien posicionada a encontrarse en una situación “mala o muy mala”, y subraya que la cifra adecuada debería situarse entre 900 y 1.000 millones de euros para compensar la pérdida de ventaja comparativa.

