En directo | Montero ofrece a las comunidades que la aplicación de la nueva financiación sea voluntaria

La postura de Izquierda Unida

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles, cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una "buena base" para el acuerdo el modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "embarrar" el debate con propuestas "extravagantes". En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Maíllo ha mostrado su satisfacción por que en España se esté debatiendo actualmente sobre la financiación autonómica, ante lo que su formación plantea que haya "garantía de un suelo de coste de los servicios que garantice esta igualdad y equidad"; una "corresponsabilidad fiscal que vincule el aumento de recursos a las comunidades autónomas en un compromiso de éstas para fortalecer con ese dinero los servicios públicos sanitario, educativo, de dependencia o política de vivienda, y no para agujerear con más premios de impuestos salvados a los ricos de cada comunidad", y una reforma fiscal.