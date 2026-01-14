Agricultura
Sánchez clausura un acto de presentación de medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria
Este acto se celebra tras un clima de tensión por parte de algunas federaciones agrarias con el Gobierno tras la negociación en el seno de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará este miércoles un acto en el que también intervendrá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en donde se presentarán medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria.
El presidente cerrará este acto que tendrá lugar a las 10.00 horas en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares, en Madrid, según informó el Gobierno en un comunicado, y en él se expondrán varias medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria tras las propuestas de varios colectivos, según ha podido saber Servimedia.
Este acto se celebra tras un clima de tensión por parte de algunas federaciones agrarias con el Gobierno tras la negociación en el seno de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur, alcanzado el viernes pasado y que será firmado este sábado.
Algunas de estas federaciones protestaron en Bruselas el pasado 18 de diciembre con tractores para criticar los acuerdos comerciales con terceros países, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2024 propuesto por la Comisión Europea.
