Xeal coloca la primera piedra de su planta de carbón vegetal en Dumbría: sostenibilidad, empleo y 50.000 toneladas menos de CO₂
La compañía invierte más de 28 millones en un proyecto que permitirá sustituir parte del carbón fósil en sus procesos productivos. Galicia se consolida como “un ejemplo de industria moderna, sostenible y competitiva que combina tradición e innovación”, destaca Rueda
Galicia vive este miércoles un día importante desde el punto de vista industrial. La compañía Xeal ha colocado la primera piedra de su nueva planta de carbón vegetal en Dumbría (A Coruña), un proyecto estratégico que permitirá sustituir parte del carbón fósil en sus procesos productivos, reducir alrededor de 50.000 toneladas anuales de CO₂, y generar más de 100 empleos entre su fase de construcción y operación.
La consejera delegada de la empresa, María Couto, ejerció de anfitriona en un acto al que acudieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el Secretario de Estado de Industria, Jordi García; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el embajador de la República Checa en España, Libor Sečka, así como representantes institucionales, autoridades autonómicas y estatales, directivos de la compañía y de su accionista, EnergoPro.
La planta, con una inversión superior a 28 millones de euros, generará más de 60 empleos durante su fase de construcción y se prevé que cree unos 40 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que entre en operación, consolidando la actividad industrial en la comarca y reforzando la competitividad de la industria gallega.
María Couto destacó el carácter “estratégico y transformador” del proyecto, subrayando que refleja la materialización de un camino iniciado con decisiones valientes y visión industrial a largo plazo, y agradeció el respaldo institucional del Gobierno de España a través del PERTE de Descarbonización Industrial y de la Xunta de Galicia, que declaró la planta de interés industrial estratégico.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, felicitó al equipo de Xeal y destacó la relevancia de la planta como ejemplo de industria moderna, competitiva y sostenible, que combina tradición e innovación, y resaltó la importancia de la posición estratégica de Galicia gracias a sus recursos naturales y la colaboración con empresas internacionales como EnergoPro. Rueda insistió también en la necesidad de ampliar los plazos del PERTE para que las empresas gallegas puedan aprovechar plenamente estas ayudas.
Por su parte, el Secretario de Estado de Industria, Jordi García, señaló que el proyecto ejemplifica cómo la industria puede integrar tradición, innovación y sostenibilidad, y recordó las oportunidades que ofrecen las líneas de apoyo del PERTE de Descarbonización Industrial y la Cadena de Valor Industrial (CVI), instando a las empresas a aprovechar las últimas convocatorias disponibles para impulsar la inversión y modernización industrial en Galicia.
Un gesto simbólico que deja huella
Durante la ceremonia, además de la colocación simbólica de la primera piedra, se presentó un gesto muy significativo: se mostrarán seis baldosas con las pisadas de los trabajadores y trabajadoras de Xeal, que se instalarán de forma permanente en la entrada de la futura planta. Esta acción refleja el espíritu del lema del proyecto, que subraya que aunque la industria busca reducir su huella de carbono, el equipo humano deja una marca perdurable. La iniciativa pone en valor el papel central de las personas en el desarrollo de la planta y en el camino hacia una industria más sostenible y responsable con el territorio.
La planta de Xeal en Dumbría se perfila como un hito para la industria gallega, combinando reducción de emisiones, creación de empleo y desarrollo económico, y reforzando el compromiso de la compañía con un modelo industrial más limpio, competitivo y vinculado al territorio.
Galicia reclama ampliación de plazos del PERTE para aprovechar oportunidades de descarbonización industrial
Tanto la Xunta como el Gobierno central coinciden en la importancia del PERTE de Descarbonización Industrial como motor para modernizar la industria y fomentar la sostenibilidad, pero desde Galicia reclaman una ampliación de plazos para que las empresas de la comunidad puedan beneficiarse plenamente de las ayudas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió en declaraciones a la prensa tras el acto de Xeal en Dumbría que los plazos actuales de las convocatorias finalizan a mediados de este año y que, si no se extienden, muchas compañías gallegas no podrán acceder a las subvenciones. “Si se amplían los plazos, se podrán aprovechar; si no, será imposible. Intentaremos que Galicia saque el máximo partido de estas ayudas siempre que las condiciones lo permitan”, afirmó, insistiendo en la necesidad de garantizar un trato justo para todas las comunidades autónomas en la distribución de los fondos.
Antes, durante su intervención, el Secretario de Estado de Industria, Jordi García, subrayó el papel del PERTE como un instrumento clave para impulsar la inversión en proyectos estratégicos y la descarbonización industrial. García recordó que, además de la línea 1 de descarbonización industrial, existe la línea 2 de la Cadena de Valor Industrial (CVI), con 140 millones de euros destinados a financiar proyectos de modernización y eficiencia energética. “Estas últimas convocatorias son una oportunidad para que las empresas fortalezcan la industria en Galicia y en España. No hay que dejar pasar la ocasión de presentar proyectos y aprovechar los fondos disponibles”, señaló García.
Ambos coincidieron en que el PERTE es fundamental para mejorar la competitividad de la industria, reducir emisiones y fomentar la innovación, y destacaron la necesidad de combinar planificación, colaboración público-privada y aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles.
Rueda insistió además en que Galicia mantendrá una posición firme para defender los intereses de la comunidad, garantizando que las ayudas no queden en desventaja respecto a otras regiones y que los proyectos gallegos puedan competir en igualdad de condiciones. “El PERTE debe permitir a nuestras empresas invertir en tecnologías sostenibles y generar empleo, sin que la comunidad quede rezagada frente a otras regiones”, concluyó.
