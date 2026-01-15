La burocracia lastra a los autónomos gallegos con un sobrecoste de 600 millones de euros al año

Abrir un negocio, mantenerlo a flote y cumplir con todas las obligaciones legales se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de trabajadores por cuenta propia en Galicia. Más allá de la presión fiscal o de la incertidumbre económica, la burocracia se consolida como uno de los principales frenos a la actividad diaria de los autónomos, con un impacto económico y personal cada vez más difícil de asumir.

Así lo denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA Galicia), que advierte de la insoportable carga administrativa que soportan los más de 204.400 autónomos gallegos. Según los datos del colectivo, cada trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las distintas administraciones y a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Esta dedicación no solo resta tiempo al negocio o al descanso, sino que tiene un efecto económico directo. Con un coste medio estimado de 15 euros por hora, esas 200 horas suponen 3.000 euros anuales por autónomo. En términos globales, la burocracia le cuesta al colectivo en Galicia alrededor de 600 millones de euros al año y más de 40 millones de horas invertidas en papeleo. A nivel estatal, el impacto se dispara hasta los 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas a gestiones administrativas.

En un contexto en el que la jornada media de un autónomo supera las 47 horas semanales, muchos profesionales se ven obligados a dedicar hasta cuatro horas de su tiempo productivo o personal a cumplir con la administración. El último Barómetro de ATA revela que el 92 % de los autónomos considera que las trabas burocráticas han aumentado durante el último año, lo que afecta directamente a su capacidad de conciliación.

La situación resulta aún más compleja para aquellos autónomos que tienen trabajadores a su cargo. A las obligaciones propias del trabajo por cuenta propia se suman las exigencias laborales y normativas como empleadores, cada vez más numerosas y complejas, lo que incrementa de forma exponencial la carga administrativa.

Exigen medidas urgentes tras años de espera

El presidente de ATA Galicia, Rafael Granados, critica que las reiteradas promesas de simplificación no se materializan: “Llevamos años oyendo hablar de reducción de cargas administrativas, pero la realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo”. En su opinión, Galicia no puede seguir soportando este ritmo: “Se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando al colectivo”.

Desde ATA Galicia advierten de que el sistema actual es insostenible y reclaman medidas urgentes, como la reducción del número de declaraciones fiscales, pasando de cuatro a dos o incluso a una anual. “Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador”, concluye Rafael Granados.