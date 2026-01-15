Fitch eleva el rating de Abanca a BBB+ manteniendo la perspectiva estable

La agencia Fitch ha reconocido la evolución positiva de Abanca al elevar su rating a BBB+, manteniendo la perspectiva estable, en lo que supone la segunda mejora de calificación en menos de un año. La subida refleja la sólida calidad de activos, la adecuada capitalización y la buena rentabilidad de la entidad, consolidando su posición en un contexto económico marcado por la competencia internacional y la incertidumbre financiera.

Según Fitch, la mejora también se refleja en el rating de viabilidad, que pasa de bbb a bbb+, en la deuda senior preferred, de BBB a BBB+, y en la deuda subordinada Tier2, de BB+ a BBB-, situándola en grado de inversión. Los instrumentos AT1 suben de BB- a BB, reflejando la fortaleza del balance y la capacidad de la entidad para afrontar riesgos.

Esta subida supone la séptima mejora en 12 meses para Abanca, un periodo en el que las cuatro agencias que califican a la entidad han elevado su rating. De hecho, DBRS y Moody’s sitúan ya al banco en la categoría A, el bloque de cualificación más alto entre las agencias.

La continuidad en la mejora de rating reconoce la evolución positiva de la entidad en todos los ámbitos, especialmente en solvencia, rentabilidad, calidad de activos y fortaleza del balance. También premia la estrategia de crecimiento de Abanca en los últimos años y la solidez de su franquicia en el ámbito ibérico, consolidando su posición en el mercado financiero.