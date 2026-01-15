Mercosur: la Xunta a reforzará los controles y la promoción de alimentos gallegos

Las preocupaciones del rural gallego ante el acuerdo UE-Mercosur marcaron este jueves la agenda de la reunión entre ganaderos y la Xunta, con compromisos claros sobre control sanitario y promoción de los productos locales. Los productores buscan garantías de que sus productos mantendrán la calidad y protección que les da la legislación europea, mientras la administración autonómica refuerza su papel como interlocutora ante Madrid y Bruselas. La cita también sirvió para analizar el impacto de la nueva PAC y la necesidad de medidas que fortalezcan la competitividad de la ganadería y la agricultura gallega frente a la competencia internacional. Asimismo, se debatió cómo coordinar mejor la bioseguridad y la sanidad animal en toda la comunidad.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se reunió con representantes de Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Gómez confirmó que se intensificarán los controles en Galicia para garantizar que los productos importados cumplan los mismos requisitos que los locales y que se impulsará la promoción de alimentos gallegos, especialmente los certificados de calidad. Reiteró la importancia de las cláusulas de salvaguarda y aseguró que la Xunta seguirá reclamando su defensa ante el Gobierno central.

También se abordaron los cambios previstos en la PAC para 2028, que podrían recortar fondos y modificar las ayudas al sector, y Gómez subrayó que la Xunta defenderá ajustes y la reducción de burocracia. Sobre sanidad animal, insistió en mantener el estatus sanitario gallego frente a la dermatose nodular contagiosa, reclamando una vacuna preventiva y compensaciones si fuera necesario.

Siguen las movilizaciones

Mientras tanto, en Lugo, más de 150 tractores continúan estacionados en la Ronda da Muralla, y las organizaciones convocantes mantienen la protesta indefinida, que se intensificará de cara a la firma oficial del acuerdo UE-Mercosur en Asunción (Paraguay). Los ganaderos reclaman que sus demandas sean trasladadas a las instituciones europeas y al Gobierno central, y aunque reconocen que no hay soluciones inmediatas, buscan visibilidad y presión para que se respeten los requisitos sanitarios y las cláusulas de salvaguarda acordadas.