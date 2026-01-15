Mercosur: la Xunta a reforzará los controles y la promoción de alimentos gallegos
Medio Rural se reúne con los ganaderos para redoblar la defensa del sector. Más de 150 tractores mantienen la protesta indefinida en la Ronda da Muralla de Lugo
Las preocupaciones del rural gallego ante el acuerdo UE-Mercosur marcaron este jueves la agenda de la reunión entre ganaderos y la Xunta, con compromisos claros sobre control sanitario y promoción de los productos locales. Los productores buscan garantías de que sus productos mantendrán la calidad y protección que les da la legislación europea, mientras la administración autonómica refuerza su papel como interlocutora ante Madrid y Bruselas. La cita también sirvió para analizar el impacto de la nueva PAC y la necesidad de medidas que fortalezcan la competitividad de la ganadería y la agricultura gallega frente a la competencia internacional. Asimismo, se debatió cómo coordinar mejor la bioseguridad y la sanidad animal en toda la comunidad.
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se reunió con representantes de Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Gómez confirmó que se intensificarán los controles en Galicia para garantizar que los productos importados cumplan los mismos requisitos que los locales y que se impulsará la promoción de alimentos gallegos, especialmente los certificados de calidad. Reiteró la importancia de las cláusulas de salvaguarda y aseguró que la Xunta seguirá reclamando su defensa ante el Gobierno central.
También se abordaron los cambios previstos en la PAC para 2028, que podrían recortar fondos y modificar las ayudas al sector, y Gómez subrayó que la Xunta defenderá ajustes y la reducción de burocracia. Sobre sanidad animal, insistió en mantener el estatus sanitario gallego frente a la dermatose nodular contagiosa, reclamando una vacuna preventiva y compensaciones si fuera necesario.
Siguen las movilizaciones
Mientras tanto, en Lugo, más de 150 tractores continúan estacionados en la Ronda da Muralla, y las organizaciones convocantes mantienen la protesta indefinida, que se intensificará de cara a la firma oficial del acuerdo UE-Mercosur en Asunción (Paraguay). Los ganaderos reclaman que sus demandas sean trasladadas a las instituciones europeas y al Gobierno central, y aunque reconocen que no hay soluciones inmediatas, buscan visibilidad y presión para que se respeten los requisitos sanitarios y las cláusulas de salvaguarda acordadas.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia