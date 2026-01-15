UGT-Galicia apuesta por el diálogo y los “acuerdos útiles” en un momento clave para los trabajadores

El papel de los sindicatos, el valor del diálogo social y el equilibrio entre consenso y conflicto marcaron el debate en la inauguración del primer comité federal de la federación de servicios, movilidad y consumo de UGT, celebrada en Santiago. En un contexto que los propios representantes sindicales califican de decisivo para el futuro del empleo, la jornada sirvió para reivindicar el sindicalismo como una herramienta vigente y necesaria en la defensa de los derechos laborales.

El secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, defendió una estrategia basada en la búsqueda de “acuerdos útiles”, sin renunciar al conflicto cuando sea necesario. “El conflicto no es un fin en sí mismo”, afirmó, aunque dejó claro que su organización no lo rehúye. Frente a quienes presentan a los sindicatos como estructuras obsoletas, Medeiros reivindicó su papel como “la herramienta más moderna que existe” para avanzar en mejoras laborales concretas.

En este sentido, subrayó que “UGT sirve”, poniendo como ejemplo logros como la subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral. El líder sindical apostó por una actitud “nunca dócil” frente al poder, pero siempre orientada a alcanzar consensos que se traduzcan en avances reales para las personas trabajadoras.

El acto contó con la participación de representantes del Gobierno gallego, que aprovecharon su intervención para poner en valor el diálogo social y marcar distancias con la CIG, sindicato mayoritario en Galicia. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, trasladó la disposición de la Xunta a “trabajar con aquellos sindicatos que apuestan por la vía del acuerdo”, al tiempo que criticó a la central nacionalista por priorizar, según dijo, el conflicto frente a la negociación.

González citó declaraciones del secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, para reprochar una estrategia basada en la consigna de “huelga primero y negociación después”. Frente a ello, recordó que el Ejecutivo autonómico avanza en la tramitación del decreto que permitirá institucionalizar el diálogo social, una herramienta que, según señaló, resulta clave no solo en el ámbito laboral, sino también en el conjunto de la actividad económica.

María Jesús Lorenzana participó en la cita de UGT Galicia / cedida

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió la necesidad de generar consensos frente al “negacionismo industrial” y la “postura del no a todo”. A su juicio, administración, empresas y ciudadanía deben trabajar de forma coordinada para construir una Galicia más moderna, con empleo de calidad y servicios públicos sostenibles.

Preocupa la situación energética

Lorenzana mostró su preocupación por la situación energética en España y remarcó que industria y energía “no pueden entenderse por separado”, ya que las empresas necesitan energía asequible y una red eléctrica adecuada para ser competitivas. En este contexto, elogió “la altura de miras” de UGT, en contraposición con otros sindicatos que, según dijo, no apuestan por el diálogo. “El conflicto a veces tiene que existir, pero siempre debe ser el último paso”, afirmó.

Desde la Xunta insistieron en que el refuerzo del diálogo social está permitiendo identificar con mayor claridad las necesidades del tejido empresarial y avanzar en la creación de más y mejor empleo, así como en el diseño de políticas de formación, prevención de riesgos laborales e igualdad. Un camino que, coincidieron, resulta imprescindible para afrontar los retos económicos e industriales de Galicia.