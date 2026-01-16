La alianza UE-Mercosur reordena el mapa comercial: 780 millones de consumidores y 111.000 millones en intercambio comercial

La Unión Europea (UE) y el bloque de Mercosur (que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han sellado ante el Consejo de la UE su histórico y decisivo acuerdo de libre comercio después de 25 años de negociación. El pacto crea una zona comercial para 780 millones de personas, considerada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen como "la mayor zona de libre comercio del mundo" por población y PIB combinados. El comercio bilateral actual entre la Unión Europea y Mercosur supera los 110.000 millones de euros anuales (53.300 millones en exportaciones de la UE y 57.000 millones en importaciones de Mercosur en 2024), y con el nuevo acuerdo aprobado se prevé un aumento del 39% en exportaciones de la UE (hasta 49.000 millones adicionales).

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) generó un comercio regional de más de 1,8 billones de dólares en bienes y servicios en 2024, según los datos disponibles. Y su equivalente asiático, el Área de Libre Comercio del Sudeste Asiático (ASEAN) situó el volumen de comercio total en 3,8 billones de dólares en 2024, de acuerdo con las estadísticas del bloque ASEAN y los datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Si se atiende a la población y el PIB nominal, UE y Mercosur suman 780 millones de personas y 22,5 billones de dólares; mientras que TMEC alcanza los 512 millones y 30,6 billones y ASEAN, 3,9 millones pese a contar con 680 millones de ciudadanos.

Una de las principales características de este pacto es que elimina los gravámenes sobre los bienes de estos países, lo que supone un desafío para Washington y a Donald Trump en plena era de la guerra arancelaria. La alianza aún está pendiente de algunos flecos: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay la próxima semana para firmar el acuerdo oficial y todo quedará ya en manos del Parlamento Europeo.

Y aunque el acuerdo ha sembrado más nerviosismo en el campo, ha sido acogido con entusiasmo por otros sectores que se beneficiaran de la reducción de las barreras de entrada a otros mercados. Este es el caso del sector vitivinícola y el corazón industrial del país. Esto se debe en gran medida a que el grueso de la canasta exportadora de la Unión Europea hacia esta región se concentra en maquinaria y aparatos (28,1%), químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (12,1%). En el caso del vino, la cancelación de los aranceles en estos países supone una oportunidad para agilizar la importación hacia otros mercados.

La Federación Española del Vino (FEV), además del Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV), llevan tiempo exigiendo la adopción del acuerdo con urgencia para combatir el efecto negativo de las tensiones comerciales con Washington. "Este acuerdo representa más que solo acceso al mercado, también representa una oportunidad geo-estratégica para nosotros", manifestó el secretario general de la CEEV, Ignacio Sánchez Recarte, en junio del año pasado.

Brasil y Argentina: los grandes jugadores

La creación del mercado común ha levantado polémica por el efecto desigual que tendría en la industria española. En este sentido, el acuerdo ha sido recibido con brazos abiertos por la industria vitivinícola, que acoge la erradicación de aranceles, así como el sector de aceite de oliva, la principal exportación a Brasil, según Tomás García Azcárate, especialista en economía agraria e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Brasil, que domina en la producción de carnes y cereales, ha sido el socio comercial más importante de España en Sudamérica hasta la fecha, con Buenos Aires por detrás. La preponderancia de Brasil en materia del sector bovino, el principal exportador a nivel mundial, ha provocado cautela por parte de los agricultores europeos. "A medio y largo plazo, la industria cárnica española estará en condiciones de salir reforzada, porque compite en calidad, seguridad alimentaria, transformación y valor añadido", ha explicado Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España (ANICE) a EL PERIÓDICO.

Mercosur pesa poco, pero crece de forma veloz

El bloque económico de Mercosur está lejos de socios comerciales como Estados Unidos o el conjunto de la Unión Europea: a día de hoy la región concentra solo el 2% de las exportaciones españolas, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. No obstante, el Club de Exportadores e Inversores Españoles (ICEX) contempla que esta cifra se disparará un 37% tras la entrada en vigor del acuerdo. Además, la eliminación de las barreras de entrada tradicionales, como los aranceles, supondría un ahorro equivalente a 4.000 millones de euros anuales.

El panorama en los mercados es algo distinto. Para Daniel Lacalle, economista jefe de la banca privada, Tressis, el acuerdo UE-Mercosur representa pocas oportunidades en los mercados. "No buscaría el 'Mercosur trade', a menos de aconsejar que se invierta en bonos estatales", ha explicado Lacalle a El Periódico. "El efecto en los mercados será muy pequeño y muy marginal". De igual modo, Lacalle también ha descartado un llamado 'Venezuela trade'.

El campo protesta

El trato comercial entre Bruselas y el bloque sudamericano ha despertado la ira del campo durante el transcurso de más de dos décadas de negociaciones, con tractoradas y protestas en España, Francia, Italia, Irlanda y Polonia. Movilizaciones que el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado. Las preocupaciones han sido particularmente intensas para los agricultores en Cataluña, ya que temen una mayor competencia tras la entrada en vigor del tratado. Las manifestaciones han continuado a lo largo de la semana, con cortes en carreteras en Girona y Berga y el bloque de acceso al Puerto de Tarragona.

En un esfuerzo para apaciguar la inquietud en el campo, Bruselas se planteó abrir el grifo a unos 45.000 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Esta lluvia de millones también tenía como objeto disminuir el malestar y arrinconar a Italia que figuraba entre los países más reticentes a dar el visto bueno a Mercosur. Francia y Polonia también se han opuesto a la formación de la alianza.

Por otro lado, no solo son los agricultores que han alzado la voz contra el acuerdo, sino que el colectivo ecologista también ha señalado sus preocupaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2024, un análisis de Greenpeace Alemania concluyó que el acuerdo “no cumplía con la ley internacional” y que su adopción “incrementaría la deforestación” y multiplicaría los gases de efecto invernadero.